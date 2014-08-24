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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

صبح امروز/

استاندار و مدیران کل سیستان و بلوچستان با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند

استاندار و مدیران کل سیستان و بلوچستان با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند

زاهدان-خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان، معاونان و جمع کثیری از مدیران دستگاه‌های اجرایی همزمان با فرا رسیدن هفته دولت با حضور در گلزار شهدا با آرمان های شهدا و امام شهدا تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی  و نهادهای استان صبح یکشنبه با حضور در گلزار شهدا باری دیگر با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا بر ادامه راه آنها تاکید کردند.

استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم غبارروبی گلزار شهدای زاهدان اظهار داشت: باید از راهی که شهدا با تمام وجود خود را وقف آن کرده‌اند به نحو احسن پاسداری کنیم.

علی اوسط هاشمی با اشاره به نقش شهدا بر روح و روان انسان‌ها افزود: اقتدار کشور ما به خاطر استقامت و وجود روح شهادت در بین مردم است و خداوند هم پاداش استقامت را حیات طیبه ابدی قرار داده است.

وی با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر تصریح کرد: خدمات و راه این شهیدان والامقام همواره زنده باقی خواهد ماند زیراکه مسیر آنها در راه خدا و تبعیت از ولایت بود.

وی ادامه داد: این نظام ارزان بدست نیامده است از این رو توجه به راه و رفتار شهدا و احترام به مقام شامخ آنها وظیفه همگانی است.

هاشمی با بیان اینکه شهدا شمع محفل بشریت هستند ادامه داد: این شمع باید همیشه روشنی بخش باشد همان گونه ای که شهدا وجود خویش را وقف نظام کردند ما نیز باید ادامه دهنده راه آنها باشیم.

استاندار بر معطوف کردن توجه نسل نوجوان و جوان به جایگاه شهدا تاکید کرد و بیان داشت:عشق و آهنگی که شهدا با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر در جبهه های نبرد داشتند باید به نسل جوان و نوجوان جامعه انتقال یابد.

کد مطلب 2356372

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