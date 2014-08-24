سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین برنامه‌های در دست اجرای به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه‌های نفتی کشور در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، گفت: هم اکنون مراحل مختلف ساخت، راه اندازی و مذاکره با سرمایه گذاران برای ساخت حدود 34 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی نفت در دستور کار قرار دارد.



مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر پیشرفت ساخت چهار مخزن یک میلیون بشکه ای در پااینه خارگ به مرز 100 درصد رسیده است، تصریح کرد: به زودی این مخازن جدید ذخیره سازی نفت در پایانه خارک در مدار بهره‌برداری قرار می گیرد.



این مقام مسئول با اشاره به ساخت مخازن جدید ذخیره سازی نفت در منطقه گوره و امیدیه، اظهار داشت: در منطقه گوره دو مخزن هر یک با ظرفیت یک میلیون بشکه و چهار مخزن با ظرفیت هر یک 500 هزار بشکه در دست اقدام است.



وی با یادآوری اینکه در امیدیه هم احداث دو مخزن در مجموع با ظرفیت ذخیره سازی یک میلیون بشکه توسط پیمانکاران مراحل اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد، تبیین کرد: همزمان با احداث این مخازن جدید ذخیره سازی نفت، ساخت مخازن نفتی با مشارکت بخش خصوصی هم در دست اجرا است.



موسوی با اشاره به احداث نخستین پایانه نفتی خصوصی ایران در بندر گناوه در سواحل خلیج فارس، تاکید کرد: هدف از ساخت مخازن جدید نفتی در گناوه حمایت و پشتیبانی از عملیات صادرات نفت ایران در منطقه خلیج فارس و به ویژه پایانه خارک است.



مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به اتمام مراحل مطالعات مهندسي مخازن ذخيره سازي نفت در بندر گناوه، ظرفیت مخازن نفتی در دست ساخت در این منطقه را 10 میلیون بشکه نفت خام اعلام کرد و افزود: ساخت این حجم گسترده مخازن ذخیره سازی نفت با مشارکت سرمایه گذاران غیر دولتی در حال انجام است.



این مقام مسئول درباره زمان بندی ساخت مخازن جدید ذخیره سازی نفت در بندر گناوه هم توضیح داد: پیش بینی می شود در صورت تکمیل برخی از زیرساخت ها توسط شرکت ملی نفت ایران، این پروژه نفتی تا پایان سال جاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



وی با اشاره به استفاده از نسل جدید قراردادهای نفتی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه های کشور، گفت: بر این اساس استفاده از قراردادهای BOO و BOT برای احداث مخازن نفتی در اولویت قرار گرفته است.



موسوی با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت مخازن نفتی در پایانه جدید نفتی جاسک در حاشیه دریای عمان می تواند علاوه بر احداث مخزن امکان انتقال نفت خام را فراهم کند، تصریح کرد: در قالب قراردادهای BOO و BOT احتمالا ساخت 5 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره‌سازی نفت در پایانه نکا و 10 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در پایانه جاسک به سرمایه گذاران غیر دولتی قابل واگذاری است.



مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین از احداث مخازن زیر زمینی نفت با استفاده از قراردادهای BOO با مشارکت بخش غیر دولتی خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون مرحله اول مطالعات ساخت مخازن زیر زمینی نفت در منطقه خلیج فارس به پایان رسیده است.