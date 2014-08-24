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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

قنبری به مهر خبرداد:

زن اسیدپاش در کرمانشاه دستگیر شد

زن اسیدپاش در کرمانشاه دستگیر شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا استان کرمانشاه از دستگیری زن سارقی که برای فرار از دست مردم اقدام به اسیدپاشی کرده بود خبرداد.

سرهنگ صفدر قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری زن  سارقی که برای فرار از دست مردم اقدام به اسیدپاشی کرده بود خبرداد.

وی افزود: این فرد در ترمینال یک شهر کرمانشاه مشغول جیب بری بود توسط مردم شناسایی شده بود و مردم مبادرت به دستگیر وی کردند که وی یک بطری اسید را که از قبل همراه داشت به سمت مردم پاشید.

قنبری تصریح کرد: در اثر این اقدام هشت تن از مردم حاضر مصدوم شدند که بلافاصله با اعلام گزارش به 110 نیروهای ناجا و نیروهای امدادی به محل اعزام شده و فرد خاطی دستگیر و مجروحین به بیمارستان طالقانی منتقل شدند.

وی حال عمومی مصدومین را مناسب اعلام کرد.

کد مطلب 2356386

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