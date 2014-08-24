مجوز خرید بالگردهای امدادی از اروپا/ افتتاح 17 پایگاه امداد و نجات جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت برآنیم تا روزانه گزارش عملکرد یکی از زیرمجموعه های جمعیت هلال احمر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از بازوان اصلی جمعیت هلال احمر در یکسال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بجای گذاشت برف و کولاکی که زمستان سال گذشته استانهای مازندران و گیلان و نواحی شمالی کشور را دربرگرفت و تلاش امدادگرانی که بدون هیچ چشمداشتی مسیر های صعب العبور را با پای پیاده و با کوله پشتی برای رساندن آذوقه به مردم در برف مانده طی کردند بی شک یکی از عرصه های نمایش انسان دوستی و فعالیت های ارزنده امدادگران این سازمان است که فراموش نخواهد شد.

پوشش امدادی و ارائه خدمات این سازمان در حوادث مهم دیگری همچون زلزله نوبران ، قصرشیرین، برازجان ، بندرلنگه، قشم، ایلام، لرستان و خوزستان، سیل در استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی و غربی ، خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، سمنان، مازندران و گلستان ، ریزش کوه و رانش زمین در گلستان، حوادث ریلی در سمنان-دامغان، آتش سوزی پارک جنگلی آبیدرسنندج ، آتش سوزی جنگل گلستان مینودشت نیز از ورود به موقع، سریع و عملکرد مناسب این سازمان خبر می دهد.

افتتاح ۱۷ پایگاه امداد و نجات جاده ای و بکارگیری تجهیزات جدید

بنابراین گزارش در یکسال گذشته ۱۷ پایگاه امداد و نجات جاده ای و ۵ پایگاه امداد هوایی افتتاح شد و با توجه به ضرورت به روزرسانی تجهیزات و امکانات بکارگیری تجهیزات جدید جهت امداد رسانی، مخابراتی و ارتباطی و اجرای طرح تقسیم تجهیزات امدادی در استانها در دستور کار قرار گرفت.

همچنین خرید ۳ فروند بالگرد و ۶۴ دستگاه آمبولانس جدید و کسب مجوز خرید بالگردهای اروپایی از هیئت دولت از دیگر فعالیتها در این راستا بود.

با توجه به ضرورت دسترسی و تسهیل امدادرسانی راه اندازی سامانه ندای امداد ۱۱۲ در سراسر کشور نیز در سال گذشته تکمیل شد.

حضور روزانه بیش از ۵ هزار امدادگر در طرح نوروزی

هر ساله و هم زمان با تعطیلات نوروز سازمان امداد و نجات با اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی و با برپایی پست های ثابت و سیار به پوشش امدادی گسترده و ارائه خدمات به مسافران می پردازد که این وظیفه خطیر در نوروز ۹۳ از تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ تا ۱۷/۱/۹۳ در ۱۲۶۲ پایگاه با حضور روزانه ۵ هزار و ۴۳ امدادگر به مدت ۲۲ روز با استفاده از ۳ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو و ۱۷ فروند بالگرد انجام شد.

در حوزه امداد و نجات در بخش بین الملل نیز، بررسی عملکرد یکساله جمعیت هلال احمر که به عنوان یکی از قدرتمند ترین جمعیت های ملی فعالیت می کند نشان می دهد ارسال کمکهای انسان دوستانه امدادی به کشورهای پاکستان، سوریه، سودان، لبنان، چاد، افغانستان، بروندی، عراق و همچنین اعزام تیمهای امدادی جهت کمک به آسیب دیدگان طوفان سهمگین در کشور فیلیپین با تلاشهای این سازمان انجام شده است.