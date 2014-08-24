به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت با حضور استاندار خراسان جنوبی ، نماینده مردم شهرستان بیرجند در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی پروژه سوله فرهنگی و ورزشی نیروی انتظامی به نمایندگی از شش پروژه نیروی انتظامی خراسان جنوبی افتتاح شد.

این پروژه‌ها شامل افتتاح سوله ورزشی نیروی انتظامی با زیربنای یک هزار و 367 مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان، ساختمان شماره دو فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با زیربنای 469 مترمربع و اعتبار 360 میلیون تومان و منازل 24 واحدی نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اعتبار 900 میلیون تومان است.

همچنین کلانتری مسکن مهر بیرجند با اعتبار 374 مترمربع و اعتبار 386 میلیون تومان، ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان نهبندان با زیربنای 545 مترمربع و اعتبار 730 میلون تومان و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از دیگر پروژه‌های افتتاحی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در هفته دولت است.

برای اجرای این پروژه‌ها سه میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.