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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۲۶

با اعتبار 3.6 میلیارد تومان/

شش پروژه عمرانی نیروی انتظامی خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید

شش پروژه عمرانی نیروی انتظامی خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید

بیرجند- خبرگزاری مهر: همزمان با دومین روز از هفته دولت شش پروژه عمرانی نیروی انتظامی خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت با حضور استاندار خراسان جنوبی ، نماینده  مردم شهرستان بیرجند در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی  پروژه سوله فرهنگی و ورزشی نیروی انتظامی به نمایندگی از شش پروژه نیروی انتظامی خراسان جنوبی افتتاح شد.

 این پروژه‌ها شامل افتتاح سوله ورزشی نیروی انتظامی با زیربنای یک هزار و 367 مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان، ساختمان شماره دو فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با زیربنای 469 مترمربع و اعتبار 360 میلیون تومان و منازل 24 واحدی نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اعتبار 900 میلیون تومان است.

همچنین  کلانتری مسکن مهر بیرجند با اعتبار 374 مترمربع و اعتبار 386 میلیون تومان، ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان نهبندان با زیربنای 545 مترمربع و اعتبار 730 میلون تومان و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از دیگر پروژه‌های افتتاحی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در هفته دولت است.

برای اجرای این پروژه‌ها سه میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 2356448

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