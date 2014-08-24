مذاکرات نامزدهای انتخابات افغانستان درباره تشکیل دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، خامه پرس از مذاکرات نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره تشکیل یک دولت وحدت ملی در پی تماس تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خبر داد.



اوباما در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواستار دستیابی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به یک نقطه عطف سیاسی و تاکتیکی درباره روند انتخابات و جلوگیری از بروز بحران سیاسی در این کشور شد.