مجوز احداث پست 132 کیلو وات شهر شنبه گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی پور فاطمی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهر زلزله زده شنبه اظهار داشت:امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیلی از مشکلات در سطح جامعه رفع شده است.

وی افزود:تاکنون کارهای خوبی در سطح شهرستان و بخش شنبه وطسوج صورت گرفته به طوری که ما توانسته ایم بیشترین وزرا ومسئولین کشوری را به این شهر و بخش بیاوریم.

پور فاطمی ادامه داد: همیشه پیگیر مطالبات به حق مردم شنبه بوده ام که به حمد الله بیشتر این مطالبات انجام شده گرچه حق مردم بیشتر است اما مشکلاتی از جمله عدم تخصیص اعتبارات نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: با پیمانکار پروژه محور ناصری-شنبه صحبت شده و انشاء الله قرار است با جدیت تمام این کار ادامه داده شود که امیدواریم تا سال 94 این پروژه به اتمام می رسد.

مشکل احداث دیوارهای منازل مسکونی مناطق زلزله زده مرتفع شد

پور فاطمی از تغییر مبلمان شهری، شهرهای شهرستان دشتی خبر داد وخاطر نشان کرد:تاکنون پیگیریهای خوبی از طریق وزیر نفت جهت کمک به مبلمان شهری،شهرهای این شهرستان صورت گرفته که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق گردد.

وی با بیان اینکه نبود دیوار منازل مسکونی منازل زلزله زده یکی از دغدغه های اصلی مردم بودهگفت:به حمدالله اعتبار در این خصوص تامین شده که انشاءالله این اعتباردر اختیار شهردار قرار داده می شود تا بخشی از مشکلات موجود مرتفع گردد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختصاص 2میلیارد ریال برای رفع مشکل نوسان برق شهر شنبه خبر داد.

لزوم تسریع در راه اندازی بانک مسکن شنبه

رئیس شورای شهر شنبه نیزبا تاکید بر ضرورت راه اندازی شعبه بانک مسکن در شهرشنبه گفت:تاکنون خدمات خوبی در شهر زلزله زده شنبه اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد ولی هنوزهم مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر مرتفع گردد.

عباسی افزود:در حال حاضر شهر شنبه دارای یک سد خاکی است که علی رغم کارهای صورت گرفته بر روی آن هنوز کافی نیست که نیاز است اعتبار ویژه ای به آن اختصاص داده شود تا در فصل بارندگی کشاوران مشکلی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه هنوز تعدادی از افراد مناطق زلزله زده وامهای بلاعوض خود را دریافت ننموده اند خواستار تسریع در روند پروژه محور ناصری-شنبه شد.

عباسی همچنین خواستار رفع مشکل احداث دیوار منازل مناطق زلزله بخش شنبه وطسوج شد.