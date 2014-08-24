دو کلانتری خراسان جنوبی نشان مکنا کسب کردند/ کاهش 9 درصدی سرقت در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی فرماندهی انتظامی خرسان جنوبی اظهار کرد: طی دو سال گذشته بالغ بر شش میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی انتظامی استان هزینه شده است.

وی افزود: حدود 700 میلیون تومان اعتبار طی دو سال گذشته برای بازسازی اماکن ستادی، پاسگاه‌ها و کلانتری‌های سطح استان هزینه شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: طی دو سال گذشته 25 میلیون تومان اعتبار برای ایجاد فضای سبز در سطح اماکن ستادی، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح استان اختصاص یافته است.

اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار برای درمانگاه نیروی انتظامی استان

سردار واعظی با اشاره به اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار برای راه‌اندازی و تجهیز درمانگاه تخصصی معاونت بهداشت و درمان انتظامی استان افزود: همچنین ساختمان پلیس‌راه استان در سال جاری و شهرستان بشرویه در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته و با تلاش همکاران در موضوع خوشایندسازی محیط خدمتی تعداد دو کلانتری خراسان جنوبی نشان طرح مکنا را دریافت کردند.

سردار واعظی با بیان اینکه تمام کلانتری‌های سطح استان آمادگی ارزیابی برای کسب نشان طرح مکنا را دارند، افزود: در این زمینه درخواست اعزام اکیپ‌هایی از ناجا برای بررسی طرح مکنا به استان انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: امید است تمامی پاسگاه‌ها و کلانتری‌های استان نشان مدیریت کیفیت یا مکنا را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: تمامی اقدمات انجام شده در راستای رضایتمندی شهروندان و خدمت مطلوب به مردم است.

کاهش 9 درصدی سرقت در پنج ماه نخست سال جاری

سردار واعظی به کاهش 9 درصدی سرقت در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری و با همکاری تمامی دستگاه‌ها میزان سرقت در سطح استان به 9 درصد کاهش یافته است.

وی به کاهش تلفات و تصادفات در پنج ماه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در موضوع تصادفات برون‌شهری و منجر به فوت 24 درصد و میزان کشته‌ها 14 درصد کاهش تلفات داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از اجرای"طرح هفت اسم" در سال جاری در تمام کلانتری‌ها و پاسگاه‌های خراسان جنوبی خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح ساماندهی، یکنواخت‌سازی و خوشایندسازی محیط خدمت اعم از کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و اماکن ستادی برای مراجعین و کارکنان است.

امروز همزمان با دومین روز از هفته دولت شش پروژه عمرانی نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اعتبار سه میلیارد و 600 میلیون تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.