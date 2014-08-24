خدمت رسانی خالصانه مهم ترین شاخصه دولتمردان در حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نعمت ‌الهی ظهر یکشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هفته دولت فرصتی برای تطبیق شاخصه‌های دولت با آرمان‌ها و ایده‌های شهیدان رجایی و باهنر و زمانی است که باید هر یک از مسئولان دولتی ویژگی‌های شخصیتی شهدای دولت را به سان تابلویی کامل از یک کارگزار اسلامی در پیش روی خود قرار دهند و هر کجا انحرافی مشاهده کردند با مشاهده آن تابلو بر مدار حق و حقیقت برگردند.

وی در ادامه مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های دولتمردان در حکومت اسلامی را خدمت رسانی خالصانه عنوان کرد و افزود: هفته دولت فرصتی است تا یاد شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر را گرامی بداریم و با ارزشها و نگرشهای آن دو بزرگوار تجدید عهد کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قزوین هفته دولت را فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام اسلامی به آحاد مردم دانست و تصریح کرد:هفته دولت سپاس و قدردانى از دولتى است که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى اسلام و ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و امنیت است.

حجت‌الاسلام نعمت الهی تاکید کرد: مؤثرترین اقدام برای تأثیرگذارشدن برنامه‌های دولت در زمینه اخلاق کارگزاران این است که دولتمردان پایبندی عملی خود را به شعارها و وعده‌هایی که می‌دهند نشان دهند و در اخلاق‌مداری سرآمد باشند.

وی خاطر نشان کرد:شهیدان رجایی و باهنر از فرصت گرانبهایی که نظام جمهوری اسلامی در اختیار آنها قرار داد حداکثر استفاده را به نفع کشور و ملت به عمل آوردند و درحالی که در بالاترین مسئولیت‌های اجرایی نظام قرار داشتند متواضع‌ترین افراد جامعه بودند و با صداقت کامل به مردم خدمت کردند.

























