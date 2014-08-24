فعالان فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 93/4/23 شامل فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگ و هنری که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، خبر داد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: تمامی فعالان حوزه‌های نشر، مطبوعات و فرهنگ و هنر بر اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیا‌ت‌های مستقیم مورخ 93/4/23 از پرداخت مالیات معاف شدند.

وی افزود: بنا به پیشنهاد شماره 1/150812 مورخ 92/11/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، این اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب هیات وزیران رسید.

جنتی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه تمامی موسسات فرهنگی و هنری که تا سال 1390 اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه نکرده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی افزود: بدیهی است تمامی موسسات مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم خواهند بود.