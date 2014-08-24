استان بوشهر نیازمند بخش خصوصی توانمند بر محور نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در همایش فرزندان شاهد، امید دولت اظهار داشت: تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران یک وظیفه عمومی است و همه ما باید در این راستا کوشا باشیم و از همه فرصت‌های برای ارائه خدمات مناسب به این قشر استفاده کنیم.

وی به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار فرزندان نخبه شهدا و ایثارگران در توسعه و پیشرفت اشاره کرد و ادامه داد: این نخبگان با ادامه راه پدر و مادران خود، پیشران توسعه استان هستند و با علم و قلم خود در این مسیر گام برمی‌دارند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه خانواده‌های ایثارگران می‌توانند باعث ایجاد امید و آرامش در جامعه شوند، اذعان داشت: نخبگان به عنوان صدای رسای جامعه می‌توانند مشکلات و کمبودها را اعلام کنند و برای رفع آنها نیز کمک کنند.

وی همچنین به توان نخبگان برای معرفی توانمندی و ظرفیت های استان بوشهر در بخش‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: باید از توان نخبگان در عرصه‌های مختلف و به صورت تخصصی استفاده کنیم.

استفاده از ظرفیت فرزندان شاهد و ایثارگر در توسعه استان

سالاری آمادگی خود را برای حمایت از اندیشه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات نخبگان ایثارگر اعلام کرد و افزود: درخوسا‌های این قشر را به خوبی بررسی خواهیم کرد و رسیدگی به آنها را نیز بر اساس اولویت در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی خواستار ایفای نقش به صورت جدی توسط نخبگان برای توسعه استان شد و ادامه داد: باید شرایط برای حضور مستمر و بلندمدت بخش خصوصی در مسیر توسعه استان با کمک نخبگان، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.

استاندار بوشهر با اشاره به نیاز استان به بخش خصوصی توانمند بر محور نخبگان، تصریح کرد: باید برای بهره گیری هر چه بیشتر از توان نخبگان برنامه‌ریزی کنیم و در تصمیم‌سازی‌ها در استان از ظرفیت فرزندان شاهد و ایثارگر بهره بگیریم.

وی خواستار تلاش نخبگان برای ارتقای کیفی توانمندی‌هایشان شد و بیان داشت: ما نیز برنامه‌های آموزشی لازم را در این زمینه تدوین و اجرا خواهیم کرد و امیدواریم با کمک و همکاری همه افراد ذیربط بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.