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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

آیت الله شبستری:

طلاب در صف اول مبارزه با جنگ نرم دشمنان اسلام قرار دارند

طلاب در صف اول مبارزه با جنگ نرم دشمنان اسلام قرار دارند

تبریز- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: طلاب همواره در صف اول مبارزه با جنگ نرم علیه فرهنگ اسلام قرار دارند به همین دلیل باید آگاهی لازم را در تمامی زمینه ها داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه ولیعصر تبریز اظهار داشت: امروز در جامعه مسئله جنگ نرم مطرح است و طلاب باید بتوانند با مدیریت درست تبلیغاتشان را به گوش مردم و فرماندهان جنگ نرم که مخاطبان این جنگ هستند برسانند.

وی ادامه داد: طلاب باید با بدنه مردم که در هیئات و مساجد وجود دارد در ارتباط باشند و جهاد را به عزم ملی تبدیل کنند که این جهاد، جهاد دینی و اسلامی است.

آیت الله شبستری از طلاب خواست هرچه بیشتر در راه کسب علم بکوشند و گفت: برای رسیدن به مراتب بالاتر باید سختی های زیادی را متحمل شد و در راه کسب علم و دانش تلاش کرد.

وی افزود: بر این اساس علم آموزی طلاب حوزه های علمیه خیر جامعه و سعادت فردی و اجتماعی را به دنبال دارد و بهترین شیوه مقابله با تهاجم فرهنگی است.

امام جمعه تبریز در پایان خاطر نشان شد: استکبار به دنبال تضعیف اسلام از راه ماهواره ها، اینترنت و رسانه های بیگانه است و جنگ نرم برعلیه فرهنگ اسلام را آغاز کرده که طلاب باید از فرصت مغتنم علم آموزی و ارتقای معنوی خود برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب تلاش کنند.

کد مطلب 2356517

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