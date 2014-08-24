ضرورت نگارش دانشنامه «هنرهای اسلامی- ایرانی»/ حفظ بسیاری از هنرهای سنتی به برکت وجود حرم مطهر رضوی (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، گزارش پیگیری اجرای مصوبات جلسه گذشته توسط دبیر کمیته ارائه شد و سپس رئیس دانشگاه اصفهان گزارشی از برگزاری همایش هنرهای درحال فراموشی با عنوان «حمایت و احیای هنرهای اسلامی - ایرانی» به استحضار اعضای جلسه رساند.

بر پایه این گزارش، همایش مزبور، در اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی از آمادگی این کتابخانه برای تدوین و نگارش دایره‌المعارف «فرهنگ» خبر داد.

صالحی امیری با اشاره به این موضوع که «تمدن» ذیل «فرهنگ» دسته‌بندی می‌شود، گفت: مبحث «هنر» در این دانشنامه جزء مباحث مورد توجه است که با تأکید بر «هنر اسلام و ایران» تدوین خواهد شد.

در ادامه جلسه، دبیر کمیته علمی همایش گرامیداشت «حکیم ناصرخسرو» از برنامه‌های این کمیته در راستای بررسی بهتر و دقیق‌تر افکار علمی این حکیم مسلمان ایرانی خبر داد.

وی گفت: ابعاد علمی شخصیت ناصرخسرو، در 13 فصل تقسیم‌بندی شده و بیش از 30 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه پیرامون این 13 فصل به نگارش مقاله خواهند پرداخت.

نگار داوری افزود: یکی از مهمترین بخش‌های زندگی ناصرخسرو، ابعاد سیاسی و اجتماعی شخصیت وی و تأثیر او بر جریان‌های سیاسی و فرهنگی عصر خود است، که در این زمینه مقالات متعددی نگاشته می شود.

سپس دکتر غلامحسین رحیمی مؤلف کتاب «مفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامی» به تشریح ابعاد این کتاب پرداخت.

وی گفت: در این کتاب به صورت مختصر به ابعاد و وجوه مختلف نگاه دانشمندان مسلمان به موضوع «فلسفه صنعت و فناوری» پرداخته شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: رویکرد نوین به موضوع صنعت و فناوری و دسته‌بندی نگاه متفکرین مسلمان به این موضوع، می‌تواند در آثار دیگری ادامه پیدا کند.

صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گزارشی از روند برگزاری همایش گرامیداشت «ابونصر فارابی» ارائه داد.

علی اکبرولایتی در مورد مباحث مطرح شده در این جلسه، طی سخنانی گفت: نگارش دانشنامه «هنرهای اسلامی- ایرانی» اعم از هنرهای فراموش شده و هنرهای موجود یک ضرورت است و می‌تواند از فراموش شدن سایر شاخه‌های هنر اسلامی ِپیشگیری کند.

وی افزود: می‌توان پیش‌بینی کرد که این دانشنامه مانند دانشنامه «طب اسلامی ایرانی» با استقبال خوبی مواجه شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ساماندهی دانشنامه نگاری برای ایجاد یک سازوکار مرتب و مدون در این زمینه که با جابجایی افراد دچار تغییر نشود، ضروری است.

دکتر ولایتی با اشاره به این نکته که دانشنامه «طب اسلامی ایرانی» ظرف 10 سال و در 5 مجلد منتشر خواهد شد، گفت: هم اکنون با گذشت 6 سال، 3 جلد این دانشنامه منتشر شده و طبق برنامه کار در حال پیشرفت است.

وی افزود: دانشنامه «طب اسلامی ایرانی» در کنار دانشکده طب سنتی بسیاری از افراد را به توانایی‌ها و قابلیت‌های «طب اسلامی ایرانی» واقف کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در مورد «حکیم ناصرخسرو قبادیانی» هم گفت: با توجه به شجاعت و جسارت این فرد در دفاع از حریم اهل بیت (ع) باید یک گرامیداشت متناسب با شخصیت این حکیم مسلمان ایرانی برگزار شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: شخصیت ادبی «ناصرخسرو قبادیانی» و هنر وی در سرودن شعر در سخت‌ترین قالب‌های شعر فارسی هم باید به نحو مناسبی ارج گذاری شود.

وی در مورد موضوع هنرهای سنتی هم افزود: به برکت وجود حرم مطهر امامزادگان و در رأس آنها حرم مطهر رضوی (ع) بسیاری از هنرهای سنتی در ایران حفظ و حراست شد و از بین نرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان ادامه داد: تجلیل از مفاخری مانند «فردوسی» و «ناصرخسرو» تجلیل از آزادگی و مناعت طبع این بزرگان ادب و شعر فارسی است.