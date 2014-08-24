اکوادور در پی اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از تصمیم "رافائل کوره‌ آ" رئیس جمهوری اکوادور برای اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس با هدف نجات وی از خطر مرگ خبر داد.



رئیس جمهور اکوادور همچنین به انتقاد از آزار و اذیت سیاسی آمریکا علیه آسانژ به علت افشای اسناد طبقه‌ بندی شده واشنگتن و احتمال صدور حکم اعدام برای وی پرداخت.



آسانژ بعد از انتشار مکرر حجم زیادی از اسناد محرمانه ایالات متحده مورد خشم واشنگتن قرار گرفت و باعث گردید تا سیاستمداران امریکایی خواستار از بین رفتن او شوند.



او همچنان هزاران صفحه اطلاعات محرمانه دیپلماتیک آمریکا در مورد افغانستان و عراق را در سایت خود افشا کرده است.



علاوه بر این وی در سوئد نیز برای بازجویی به اتهام سوء رفتار جنسی تحت پیگرد حقوقی قرار دارد اما حامیان او بیم دارند تلاش به استرداد به سوئد برنامه طرح ریزی شده واشنگتن برای محاکمه کردن وی در ایالات متحده است.



مقامات سوئدی و دو زنی که آسانژ را متهم کرده اند انگیزه سیاسی دستگیری او را رد می کنند.