  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

اکوادور در پی اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ است

اکوادور در پی اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ است

رسانه ها از تصمیم رئیس جمهوری اکوادور برای اعطای پناهندگی سیاسی به بنیانگذار ویکی لیکس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از تصمیم "رافائل کوره‌ آ" رئیس جمهوری اکوادور برای اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس با هدف نجات وی از خطر مرگ خبر داد.

رئیس جمهور اکوادور همچنین به انتقاد از آزار و اذیت سیاسی آمریکا علیه آسانژ به علت افشای اسناد طبقه‌ بندی شده واشنگتن و احتمال صدور حکم اعدام برای وی پرداخت.

آسانژ بعد از انتشار مکرر حجم زیادی از اسناد محرمانه ایالات متحده مورد خشم واشنگتن قرار گرفت و باعث گردید تا سیاستمداران امریکایی خواستار از بین رفتن او شوند.

او همچنان هزاران صفحه اطلاعات محرمانه دیپلماتیک آمریکا در مورد افغانستان و عراق را در سایت خود افشا کرده است.
       
علاوه بر این وی در سوئد نیز برای بازجویی به اتهام سوء رفتار جنسی تحت پیگرد حقوقی قرار دارد اما حامیان او بیم دارند تلاش به استرداد به سوئد برنامه طرح ریزی شده واشنگتن برای محاکمه کردن وی در ایالات متحده است.

مقامات سوئدی و دو زنی که آسانژ را متهم کرده اند انگیزه سیاسی دستگیری او را رد می کنند.

کد مطلب 2356522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها