به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی به شرح زیر است:

حضور انور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی اکبر رشاد دامت برکاته، با اهداء سلام و عرض تسلیت؛ خبر درگذشت مرحوم مغفور حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محرم رشاد رضوان‌الله تعالی علیه را با کمال تأسف و تأثر دریافت نمودم.

فقید سعید با تقدیم فرزند شهید برای نظام جمهوری اسلامی و خلف صالحی همچو حضرت‌عالی، که خدمات ارزنده‌ای در قلمرو علمی و فرهنگی دارید، بهترین ذخیره اخروی را دارا هستید اینک مراتب تسلیت خود را به حضرت‌عالی و تمامی بازماندگان تقدیم می‌دارم.



