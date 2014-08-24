به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی به شرح زیر است:
حضور انور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی اکبر رشاد دامت برکاته، با اهداء سلام و عرض تسلیت؛ خبر درگذشت مرحوم مغفور حجتالاسلام و المسلمین آقای محرم رشاد رضوانالله تعالی علیه را با کمال تأسف و تأثر دریافت نمودم.
فقید سعید با تقدیم فرزند شهید برای نظام جمهوری اسلامی و خلف صالحی همچو حضرتعالی، که خدمات ارزندهای در قلمرو علمی و فرهنگی دارید، بهترین ذخیره اخروی را دارا هستید اینک مراتب تسلیت خود را به حضرتعالی و تمامی بازماندگان تقدیم میدارم.
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