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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۲۵

با صدور پیامی/

آیت‌ الله‌ سبحانی ارتحال حجت‌الاسلام محرم رشاد را تسلیت گفت

آیت‌ الله‌ سبحانی ارتحال حجت‌الاسلام محرم رشاد را تسلیت گفت

قم - خبرگزاری مهر: در پی ارتحال حجت‌ الاسلام محرم رشاد، یکی از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی درگذشت این عالم فقید را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی به شرح زیر است:

حضور انور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی اکبر رشاد دامت برکاته، با اهداء سلام و عرض تسلیت؛ خبر درگذشت مرحوم مغفور حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محرم رشاد رضوان‌الله تعالی علیه را با کمال تأسف و تأثر دریافت نمودم.

فقید سعید با تقدیم فرزند شهید برای نظام جمهوری اسلامی و خلف صالحی همچو حضرت‌عالی، که خدمات ارزنده‌ای در قلمرو علمی و فرهنگی دارید، بهترین ذخیره اخروی را دارا هستید اینک مراتب تسلیت خود را به حضرت‌عالی و تمامی بازماندگان تقدیم می‌دارم.


 

کد مطلب 2356533

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