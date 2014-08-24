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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۵

راهی به نشانه شناسی ـ معناشناسی نقد و بررسی می شود

راهی به نشانه شناسی ـ معناشناسی نقد و بررسی می شود

کتاب راهی به نشانه شناسی – معناشناسی با حضور نویسنده کتاب و منتقدین این حوزه سه شنبه چهارم شهریورماه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نشانه شناسی ـ معناشناسی نوشته حمیدرضا شعیری با تاکید بر شعر ققنوس نیما به دنبال نمادشناسی و معناشناسی فارغ از کلیشه های مرسوم این حوزه است.

این نشت با حضور نویسنده کتاب؛ دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر بابک معین با عنوان سیالیت معنا و نشانه ها عنوان گذاری شده به سیالیت ارزش نمادها نگاهی متفاوت خواهد داشت.

این برنامه سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 15 تا 17 در انتشارات علمی فرهنگی به آدرس خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، ‌انتشارات علمی فرهنگی برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 2356539

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