راهی به نشانه شناسی ـ معناشناسی نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نشانه شناسی ـ معناشناسی نوشته حمیدرضا شعیری با تاکید بر شعر ققنوس نیما به دنبال نمادشناسی و معناشناسی فارغ از کلیشه های مرسوم این حوزه است.

این نشت با حضور نویسنده کتاب؛ دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر بابک معین با عنوان سیالیت معنا و نشانه ها عنوان گذاری شده به سیالیت ارزش نمادها نگاهی متفاوت خواهد داشت.

این برنامه سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 15 تا 17 در انتشارات علمی فرهنگی به آدرس خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، ‌انتشارات علمی فرهنگی برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.