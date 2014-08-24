به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر مائورر" رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ طی روزهای چهاردهم تا شانزدهم مرداد از غزه، اسرائیل و کرانه‌ غربی دیدار کرد. در جریان بازدیدی که وی از شجاعیه در شمال شرقی نواز غزه و شهر غزه داشت، از نزدیک شاهد میزان گسترده‌ تخریب ناشی از نبرد بود. به گفته مائورر این درگیری تلفات غیرقابل قبولی را در بین جمعیت غیرنظامی به بار آورده است. طرف‌های درگیر بر اساس قوانین جنگی تعهداتی را به دوش دارند. با این حال، شاهد تناقضات جدی بین چنین الزاماتی از یک سو و واقعیت موجود در صحنه از سوی دیگر هستیم.

وی افزود: تصمیم جدی داریم تا با مذاکره با طرف‌های درگیر تلاش کنیم از تکرار چنین مسائلی جلوگیری کنیم. طرف‌های درگیر و جامعه جهانی همگی مسئول ایجاد فضایی مساعد برای انجام عملیات بشردوستانه‌ پایدار در مناطقی هستند که بیشترین نیاز احساس می‌شود. بر این اساس کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌ سرخ تعهد دارد که به مردم صدمه دیده کمک کند تا به حالت عادی برگردند، اما این امر مستلزم ایجاد تغییراتی محسوس شامل احترام بیشتر به قوانین جنگی و نیز به فعالیت‌های بشردوستانه و دست‌اندرکاران آن‌ها درتمامی شرایط است.

در غزه، ظرف بیش از یک ماه درگیری شدید بیش از 2000 نفر کشته و حدود 10 هزار نفر مجروح شده‌اند. در اسرائیل هم سه غیرنظامی کشته و 77 نفر مجروح شده اند. در حالی‌ که روند زندگی در سکونت‌گاه‌های جنوبی اسرائیل به دلیل پرتاب روزانه‌ راکت با وقفه روبه‌رو شده است، بیش از 400هزار نفر در غزه‌ جنگ‌زده بی‌خانمان شده‌اند و می‌توان گفت درطول درگیری تقریبا هیچ مکانی در این منطقه‌ پرجمعیت ساحلی امن نبوده است. بیش از 16 هزار خانه غیرقابل سکونت و از این میان بسیاری ویران شده‌اند. تخمین زده می‌شود که بیش از نیمی از قربانیان را غیرنظامیان تشکیل دهند که در حدود 25 درصد آن‌ها کودک هستند. آسیب ‌پذیرترین اقشار، یعنی کودکان، سالمندان، بیماران و مجروحان هم بیش‌ترین بها را پرداخت کرده‌اند.

بر این اساس زیرساخت‌هایی که پیش از درگیری هم مشکل داشتند به شدت تخریب و شبکه‌های برق و سیستم آب و فاضلاب خسارت فراوان دیده‌اند. حدود 80 درصد از خانه‌ها برق ندارند و بیش‌تر اهالی غزه اکنون نیازمند آب‌رسانی از منابع رو به تحلیل آب توسط کامیون هستند، ولی همین هم به طور منظم انجام نمی‌شود. بیمارستان‌ها تا سرحد ظرفیت از مجروحانی پر شده‌اند که اگر هم بهبود یافته باشند جایی برای رفتن ندارند. کارکنان درمانی بسیار خسته هستند، ژنراتورها خرابند و ذخایر دارو و دیگر مواد مصرفی درمانی به طرز خطرناکی کاهش یافته‌اند.

وخامت اوضاع به حدی است که از یاد می‌رود که هر یک نفری که کشته می‌شود یک انسان است و عزیزانش مضطرب و نگران با این پرسش که چه بر سرش آمده در انتظار وی هستند. هزاران خانه‌ خسارت دیده یا تخریب شده نشانگر بر باد رفتن عمری زحمت و تلاشِ خیلی از خانواده‌هاست. مردم کماکان در وحشت دائمی از مرگی ناگوار زندگی می‌کنند.

در طرف دیگر، هزاران راکت منجر به مرگ سه نفر، جراحت 77 نفر، خسارت به اموال غیرنظامیان در مناطق جنوبی کشور و نگرانی دائمی برای کسانی شده‌اند که در این مناطق زندگی می‌کنند. چندین منطقه هم در مجاورت غزه تخلیه شده‌اند.

کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در طول درگیری به شدت کار کرده‌اند. این سازمان به گفتگوی دوجانبه‌ی خود با طرف‌های درگیر ادامه داده تا به آنها یادآوری نماید که بر اساس قوانین جنگی ملزم هستند از غیرنظامیان و اموال غیر‌نظامی حفاظت کنند و از مجروحان مراقبت نمایند. در کرانه‌ غربی، کمیته به نظارت بر طرز استفاده از زور توسط قدرت اشغالگر ادامه داد و بر نیاز به احترام و رعایت استانداردهای بین‌المللی برای حفظ نظم و قانون و امنیت عمومی تأکید کرد. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ همچنین فعالیت‌هایی را در جهت کمک به کسانی که در رابطه با درگیری دستگیر شده‌اند شامل تلاش برای ایجاد دوباره‌ی پیوند خانوادگی بین زندانیان و خانواده‌های آنان انجام داده است.

اولویت‌های عملکرد بشردوستانه

درحالی‌که کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تمام تلاش خود را می‌کند تا از جمعیت غیرنظامی حمایت و به آنها کمک‌رسانی نماید، تلاش‌های این سازمان در فضایی که در آن قواعد و اصول بشردوستانه آن‌طور که باید رعایت نمی‌شوند و به فعالیت‌های بشردوستانه احترام لازم گذارده نمی‌شود، هر چه بیشتر محدود می‌شود.

کمک به انتقال بیماران و مجروحان به بیمارستان و پشتیبانی از فعالیت‌های چنین تأسیساتی جزو فعالیت‌های حیاتی سازمان بوده و در تمام شبانه‌روز در جریان هستند. در طول درگیری، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تلاش داشته تا ارائه‌ی مراقبت‌های درمانی مورد نیاز به مردم تضمین شود. فعالیت‌های این سازمان شامل موارد زیر بوده است:

- تأمین کمک‌های مالی و منابع مورد نیاز برای خدمات درمانی اضطراری ارائه شده توسط جمعیت هلال احمر فلسطین؛

- ایجاد هماهنگی با مقامات در چندین مورد برای جابجایی ایمن آمبولانس‌ها در مناطق جنگ‌زده و تخلیه‌ی بیماران؛

- اهدای 16 کیت جراحی جنگی (هر یک حاوی منابع کافی برای درمان 50 بیمار با جراحت‌های شدید و یا هزارو500 بیمار با جراحت‌های سطحی)، دارو، وسائل جراحی، 850 کیسه مخصوص جسد، 20 برانکارد، 68 تخت بیمارستانی، 129 صندلی چرخدار، هزار و 325 عصای زیربغل، 455 واکر، کتان (ملافه، پارچه‌ استریل، پارچه نظافت) برای 8 بیمارستان، وسائل پانسمان و 200 جعبه‌ کمک‌های اولیه؛

- تأمین سوخت برای آمبولانس‌ها و ژنراتور بیمارستان‌ها و کمک به تحویل سوخت اهدایی توسط آژانس کار و امداد سازمان ملل متحدد (UNRWA)؛

- اهدای وسائل پانسمان و مایعات وریدی به آمبولانس‌های متعدد؛

- کمک به بیمارستان الاقصی پس از گلوله‌باران آن، تا بتواند پیش از انتقال بیماران به دیگر بیمارستان‌ها توسط هلال احمر به آنها خدمات اورژانسی ارائه دهد؛

- ارسال یک تیم جراحی متشکل از یک پرستار اتاق عمل، یک متخصص بیهوشی، یک پرستار بخش و یک جراح عمومی برای کمک به رسیدگی به موج ورودی مجروحان؛

- فعالیت در جهت تسهیل ورود منابع درمانی ارسالی از سوی وزارت بهداشت و درمان فلسطین و هلال احمر رام‌الله و یا دیگر سازمان‌ها به غزه؛

- هماهنگی برای تحویل 7 کامیون منابع درمانی، شامل 3 هزار واحد خون، از وزارت درمان و بهداشت در رام‌الله به تأسیسات مرکزی ذخیره‌ منابع درمانی در غزه؛

- کمک به بیمارستان‌های الشفا و الناصر برای بهسازی وضع مراقبت‌های پس از عمل؛

- تسهیل روند تخلیه 69 بیمار از غزه با همکاری وزارت بهداشت و درمان برای مراقبت بیشتر در کرانه‌ی غربی یا شرق اورشلیم؛

- شیرهای آب نصب نمود تا آب پاک را در مناطقی که بی‌خانمانان به خانه‌های ویران خود بازگشته‌اند در دسترس قرار دهد؛

- تعمیرات اضطراری را در بیت حانون و رفح انجام داد تا برق دوباره وصل شود؛

- آب پاک به بیمارستان کمال عدوان تحویل داد.

از آغاز درگیری تاکنون، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در همکاری نزدیک با هلال احمر فلسطین تلاش کرده تا نیازهای اساسی بی‌خانمانان را برآورده سازد. شدت بی‌سابقه‌ درگیری باعث بی‌خانمانی بیش از 400 هزار نفر شده که به دنبال امنیت بوده‌اند. میزان بی‌خانمانی باعث شده که تمرکز فعالیت‌های مشترک کمیته و هلال احمر فلسطین برای کمک‌رسانی به سمت تأمین نیازهای بی‌خانمانان معطوف شود به نحوی که کمک‌های امدادی پایه مانند وسائل معیشتی ضروری و غذا برای آنان تدارک شد. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ توانست:

- به ارزیابی هلال احمر از نیازهای بی‌خانمانانی که در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند (مدارس دولتی یا خصوصی، کلیساها، مساجد و غیره) ولی کمک‌های اضطراری از دیگر سازمان‌ها دریافت نکرده‌اند، کمک نمود؛

- تا حال تشک، پتو، ظرف آب، اقلام بهداشتی و پوشک برای بیش از 17هزار و 500 بی‌خانمان که در 16 پناهگاه موقت زندگی می‌کنند و نیز برای 6هزار و 550 نفر که در دیگر پناهگاه‌ها و یا نزد دیگر خانواده‌ها زندگی می‌کنند، تدارک دیده است.

آتش‌بس فعلی به کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر فلسطین امکان داده تا روند ارزیابی نیازهای کسانی را که خانه‌های آنان در اثر بمباران به کلی تخریب شده و یا خسارت جدی دیده از سر گیرند. طرح مشترک کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر فلسطین برای کمک به هزاران خانواده در زمان پایان درگیری در حال تدوین است.