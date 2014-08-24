مرغداری بزرگ صنعتی در نظرآباد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار آقایی فرماندار نظرآباد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه های هفته دولت، با بیان این مطلب اظهار داشت: فرداردر دومین روز از هفته دولت پروژههاي عمراني و توسعهاي مهم با حضور استاندار، مديران کل ادارات و دستگاههاي مختلف اجرايي، اعضاي شوراي اداري هر شهرستان و اصحاب رسانه افتتاح و به بهرهبرداري برسد.
آقایی تاکید کرد: به همین منظور صبح روز دوشنبه سوم شهريور ماه جلسه شوراي اداري استان البرز به رياست استاندار البرز در شهرستان نظرآباد برگزار شده و تلاش داريم در اين جلسه نقاط مثبت، توانمنديها، ظرفيتها و استعدادهاي شهرستان را به اطلاع استاندار و مديران کل ادارات رسانده و طرحهاي لازم براي تسريع در توسعه پايدار نظرآباد را به تصويب برسانيم.
این مسئول بیان کرد: در اين روز چند پروژه عمراني بزرگ از جمله از يک مرغداري بزرگ صنعتي، قطعه دوم جاده نظرآباد به نجمآباد، جادهها و معابر روستايي در روستاهاي قشلاق محمدلو، محمد آباد خالصه که به تازگي بهسازي و نوسازي شده است، به بهرهبرداري ميرسد.
فرماندار نظرآباد تصریح کرد: همچنين در حضور استاندار البرز طرح عمراني احداث تقاطع غير همسطح جاده نظرآباد به اشتهارد با اعتباري بالغ بر 110 ميليارد ريال کلنگزني ميشود.
به گفته فرماندار نظرآباد با احداث و بهرهبرداري از اين پروژه بخش مهمي از معضلات ترافيکي و حمل و نقل مردم شهرستانهاي اشتهارد، نظرآباد و همچنين آزادراه کرج – قزوين برطرف ميشود.
آقايي گفت: ديدار مردمي استاندار البرز و مديريت ارشد استان و شهرستان نظرآباد با مردم از جمله مردم شريف و شهيد پرور روستاي شيخ حسن که در طول دفاع مقدس 25 نفر از بهترين جوانان خود را تقديم اسلام وانقلاب کردهاند، از جمله ديگر برنامههاي سفر استاندار به مناسبت هفته دولت به نظرآباد است.
گفتنی است؛ ديدار با مردم روستاها، شهرستان، و همچنين ديدار و دلجويي با تعدادي از خانواده معظم شهدا و ايثاگران، جانبازان، آزادگان و همچنين تعدادي از خانوادههاي تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) نيز در برنامههاي سفر استاندار البرز به نظرآباد در هفته دولت لحاظ شده است.
کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار نظرآباد از افتتاح مرغداري بزرگ صنعتي و قطعه دوم جاده نظرآباد به نجمآباد در دومین روز از هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهریار آقایی فرماندار نظرآباد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه های هفته دولت، با بیان این مطلب اظهار داشت: فرداردر دومین روز از هفته دولت پروژههاي عمراني و توسعهاي مهم با حضور استاندار، مديران کل ادارات و دستگاههاي مختلف اجرايي، اعضاي شوراي اداري هر شهرستان و اصحاب رسانه افتتاح و به بهرهبرداري برسد.
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