ترجمه‌ کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» در پاكستان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ترجمهي اردوی کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» از آثار مهم مقام معظم رهبری که به همت خانهي فرهنگ جمهوری اسلامی ایران کراچی ترجمه شده و همزمان با روز استقلال پاکستان به چاپ رسیده است، با مشارکت و همکاری مرکز آکادمی ادبیات پاکستان با حضور نویسندگان، شاعران و ادبای برجستهي پاکستان در محل سالن اجتماعات خانهي فرهنگ ايران در كراچي برگزار شد.
نورمحمد پتان، در آغاز اين مراسم در سخناني درباره نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، به ویژه رهبران مسلمان نهضت آزادی هند و نیز در مورد اهمیت این کتاب، مطالبی را ارایه داد.
همچنين خضر نوشاهی، در سخناني دربارهي ترجمهي این کتاب، اظهار داشت: بدون تردید خانهي فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با ترجمهي این کتاب گرانقدر در رابطه با تحکیم روابط دوستانهي دو ملت بزرگ مسلمان ایران و پاکستان و نیز در ایجاد وحدت و همبستگی مسلمانان، کار بسیار ارزشمندی انجام داده است.
وي افزود: ایران و پاکستان از لحاظ ویژگیهای تاریخی شباهت مهمی که دارند؛ از جمله اينكه اهداف استقلال و آزادی پاکستان و اهداف برپایی انقلاب اسلامی در ایران یکسان است. یعنی تشکیل یک جامعهي ناب اسلامی که زیر سایهي پرچم اسلام و وحدت مسلمانان رشد كند.
در ادامه صبا اکرام، ديگر سخنران اين مراسم گفت: دربارهي تاریخ هند و مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، تاکنون کتابهای بسیاری به چاپ رسیده است. بعضی از این کتابها به خاطر تعصب مذهبی و ملیگرایی مورد اختلاف قرار گرفتهاند؛ اما این کتاب که توسط رهبر انقلاب اسلامی ترجمه و تألیف شده است، هیچ گوشهای از تعصب را نشان نمیدهد.
وي گفت: ترجمهي این کتاب بدون شک خدمت مهمی در باب تاریخ مسلمانان هند است. امیدوارم که اساتید تاریخ، محققان و دانشجویان از این ترجمه بهرهي خوبی ببرند.
همچنين، حجتالاسلام والمسلمین خطیب، مسئول خانه فرهنگ ايران در كراچي در سخناني گفت: کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» در اوایل سال ۱۳۴۷ توسط مقام معظم رهبری تألیف و ترجمه شد و در تیرماه همان سال نیز روانهي بازار نشر شد. همانگونه که مترجم در مقدمهي کتاب اشاره کرده است، نسخهي اصلی این کتاب توسط یکی از علمای دانشگاه الازهر به نام «عبدالمنعم النمر» نگاشته شده و محصول سیر و سیاحت او در هند و مشاهدهي محققانه کتابخانهها و مراکز مبارزه در این کشور است.
وي افزود: درتحلیل مکانیت این اثر باید گفت که تاریخ تدوین و محتوای آن، بیش از هر چیز، نوعی سنخیت بین موضوع اثر و شرایط اجتماعی آن روز ایران را نشان میدهد که از جنبهي تاریخی، درخور تأمل است. این کتاب حدود پنج سال پس از قیام ۱۵ خرداد حضرت امام خمینی (س) درسال ۱۳۴۲ و در شرایطی که گروههای مبارزی پدید آمده و برخی متلاشی و دستگیر شده بودند و برخی دیگر در تدارک بارورتر کردن فکر و برنامهي خود برای آینده بودند، به رشتهي تحریر در آمده است.
خطيب ادامه داد: در این دوره بسیاری از گروههای مبارز در حال مطالعه در تاریخ نهضت اسلامی در سایر کشورها و مبارزات مسلمانان و تعاملات آنها با جنبشهای ضداستعماری معاصر بودند. در واقع این اثر پاسخی به نیاز عناصر و جریانات مبارز برای مطالعهي شیوههایی بود که مسلمانان در شرایط گوناگون و کشورهای متفاوت برای مبارزه با استعمار در پیش گرفته بودند.
كتاب مقام معظم رهبري به اردو ترجمه شد؛
ترجمه کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» در پاكستان رونمایی شد
ترجمه کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» نوشته ارزشمند مقام معظم رهبري، به همت خانه فرهنگ ايران در كراچي با حضور نویسندگان پاکستان در محل سالن اجتماعات اين خانه فرهنگ رونمايي شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ترجمهي اردوی کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» از آثار مهم مقام معظم رهبری که به همت خانهي فرهنگ جمهوری اسلامی ایران کراچی ترجمه شده و همزمان با روز استقلال پاکستان به چاپ رسیده است، با مشارکت و همکاری مرکز آکادمی ادبیات پاکستان با حضور نویسندگان، شاعران و ادبای برجستهي پاکستان در محل سالن اجتماعات خانهي فرهنگ ايران در كراچي برگزار شد.
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