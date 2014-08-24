به گزاش خبرنگار مهر، محمد منتظر حجت عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات صداوسیمای مرکز سمنان ضمن بیان این خبر گفت: مردم این شهرها می‌توانند با راه اندازی این پروژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی را به صورت دیجیتال و با کیفیت عالی دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی فرستنده اول دیجیتال (TS-1) در شهر مجن مردم این مناطق می توانند 10 شبکه تلویزیونی شامل شبکه‌های یک، دو، چهار، تهران، خبر، قرآن، آموزش، سلامت، تماشا و شبکه های رادیویی شامل شبکه‌های فرهنگ، ایران، معارف، ورزش، جوان، پیام، آوا، اقتصاد، قرآن، نمایش، سلامت، کتاب، تهران، فصلی، کال آو اسلام، صدای آشنا، رادیو عربی، دانش، تلاوت و گفتگو را دریافت کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان با بیان این مطلب که فرستنده دوم دیجیتال (TS-2) در شهر میامی راه اندازی خواهد شد تصریح کرد: با این اتفاق، مردم یم توانند 10 شبکه مستند، آی فیلم، پرس، بازار، شما، نمایش، استانی، جام جم، ورزش و پویا و یک شبکه رادیویی شامل شبکه استانی صدای سمنان را دریافت کنند.

منتظر حجت یادآور شد: فرستنده دوم دیجیتال (TS-2) نیز در شهر بیارجمند و فرستنده های اول و دوم دیجیتال (TS-1) و (TS-2)در شهر بسطام راه اندازی خواهد شد.