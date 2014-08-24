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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

منتظر حجت خبر داد:

راه‌اندازی چهار فرستنده دیجیتال در استان سمنان همزمان با هفته دولت

راه‌اندازی چهار فرستنده دیجیتال در استان سمنان همزمان با هفته دولت

سمنان – خبرگزاری مهر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان از راه اندازی چهار فرستنده دیجیتال شهرهای مجن، میامی، بیارجمند و بسطام همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، محمد منتظر حجت عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات صداوسیمای مرکز سمنان ضمن بیان این خبر گفت: مردم این شهرها می‌توانند با راه اندازی این پروژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی را به صورت دیجیتال و با کیفیت عالی دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی  فرستنده اول دیجیتال (TS-1) در شهر مجن مردم این مناطق می توانند 10 شبکه تلویزیونی شامل شبکه‌های یک، دو، چهار، تهران، خبر، قرآن، آموزش، سلامت، تماشا و شبکه های رادیویی شامل شبکه‌های فرهنگ، ایران، معارف، ورزش، جوان، پیام، آوا، اقتصاد، قرآن، نمایش، سلامت، کتاب، تهران، فصلی، کال آو اسلام، صدای آشنا، رادیو عربی، دانش، تلاوت و گفتگو را دریافت کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان با بیان این مطلب که فرستنده دوم دیجیتال (TS-2)  در شهر میامی راه اندازی خواهد شد تصریح کرد: با این اتفاق، مردم یم توانند 10 شبکه مستند، آی فیلم، پرس، بازار، شما، نمایش، استانی، جام جم، ورزش و پویا و یک شبکه رادیویی شامل شبکه استانی صدای سمنان را دریافت کنند.

منتظر حجت یادآور شد: فرستنده دوم دیجیتال (TS-2) نیز در شهر بیارجمند و فرستنده های اول و دوم دیجیتال (TS-1) و (TS-2)در شهر بسطام راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 2356559

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