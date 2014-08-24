قطر، ترکیه و اخوان المسلمین به دنبال بی ثباتی در مصر هستند/تکذیب حضور نظامی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عبدالفتاح السیسی ضمن تکذیب هر گونه اقدام نظامی این کشور در خاک لیبی افزود: هیچ هواپیما یا نظامی مصری در لیبی وجود ندارد و هیچ هواپیمای مصری اقدام نظامی در داخل اراضی لیبی انجام نداده است و نیروهای ما در داخل خاک خودمان هستند.

رئیس جمهوری مصر بیان کرد: مصر حامی امنیت و ثبات در کشورهای همسایه به ویژه لیبی است.

مصر رایزنی هایی با الجزایر، تونس و دیگر کشورها همسایه برای برقراری ثبات در لیبی از راه سیاسی انجام داده است.

السیسی تاکید کرد: عوامل داخلی و خارجی بر بحران سوریه تاثیر دارد و تلاشهای مصر در راستای خنثی کردن هر توطئه ای برای تجزیه آن است.

رئیس جمهوری مصر اعلام کرد: ائتلاف رسانه ای میان قطر، ترکیه و اخوان المسلمین در حال حاضر به دنبال بی ثباتی در جهان عرب و بی ثباتی مصر است.