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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

عبدالفتاح السیسی:

قطر، ترکیه و اخوان المسلمین به دنبال بی ثباتی در مصر هستند/تکذیب حضور نظامی در لیبی

قطر، ترکیه و اخوان المسلمین به دنبال بی ثباتی در مصر هستند/تکذیب حضور نظامی در لیبی

رئیس جمهوری مصر ضمن تکذیب حضور نظامی در لیبی، قطر، ترکیه و اخوان المسلمین را عامل بی ثباتی کشورش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عبدالفتاح السیسی ضمن تکذیب هر گونه اقدام نظامی این کشور در خاک لیبی افزود: هیچ هواپیما یا نظامی مصری در لیبی وجود ندارد و هیچ هواپیمای مصری اقدام نظامی در داخل اراضی لیبی انجام نداده است و نیروهای ما در داخل خاک خودمان هستند.

رئیس جمهوری مصر بیان کرد: مصر حامی امنیت و ثبات در کشورهای همسایه به ویژه لیبی است.

مصر رایزنی هایی با الجزایر، تونس و دیگر کشورها همسایه برای برقراری ثبات در لیبی از راه سیاسی انجام داده است.

السیسی تاکید کرد: عوامل داخلی و خارجی بر بحران سوریه تاثیر دارد و تلاشهای مصر در راستای خنثی کردن هر توطئه ای برای تجزیه آن است.

رئیس جمهوری مصر اعلام کرد: ائتلاف رسانه ای میان قطر، ترکیه و اخوان المسلمین در حال حاضر به دنبال بی ثباتی در جهان عرب و بی ثباتی مصر است.

کد مطلب 2356560

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