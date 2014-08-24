به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه 20 خردادماه سال جاری در خصوص صرافی های دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر و ضرورت مراجعه این قبیل صرافی ها به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.nbfi.cbi.ir (قسمت صرافی‌ها - ثبت نام اتحادیه های صنفی) جهت درج اطلاعات خواسته شده در سامانه مذکور و ثبت درخواست خود مبنی بر اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمن قدردانی از صرافی هایی که ظرف مدت مقرر قبلی اقدام به تکمیل فرم های لازم نموده و شماره پیگیری دریافت کردند به اطلاع می رساند اطلاعات واصله از سوی این صرافی ها در حال بررسی است و بانک مرکزی به تدریج با آن ها مکاتبه کرده و نسبت به اقدامات دیگری که این صرافی ها باید انجام دهند، اطلاع رسانی خواهد کرد.

شایان ذکر است آن گروه از صرافانی که دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر بوده اند و به هر دلیل تا کنون نتوانسته اند طی مهلت مقرر قبلی(1393/4/30) به نشانی یادشده مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند نیز می بایست با مراجعه به نشانی مذکور حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاری نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و اخذ شماره پیگیری اقدام کنند.

با توجه به مراتب فوق، صرافی هایی که تا کنون با مجوز اتحادیه کشوری طلا و جواهر فعاليت داشته اند؛ اعم از اینکه با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و پس از تکمیل اطلاعات، شماره پیگیری دریافت کرده اند و یا هنوز موفق به رجوع به نشانی مذکور نشده اند می بایست ضمن مطالعه دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/5/28 شورای پول و اعتبار که در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار گرفته است، وضعیت خود را در چارچوب زمانی مقرر در ماده 45 آن تطبیق دهند.