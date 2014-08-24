مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دوشنبه باز است

به گزارش خبرگزاری مهر،، کاخ نیاوران به مناسبت هفته دولت، کاخ موزه های این مجموعه روز دوشنبه 3 شهریور فعال است.

همچنین نمایشگاه دستاوردها و فرصت‌های سازمان میراث فرهنگی و عملکرد مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در یک سال گذشته به مناسبت هفته دولت از 3 تا 8 شهریور در کوشک احمدشاهی برگزار می شود.

در هفته دولت و همزمان با روز کارمند مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در تاریخ سه شنبه 4 شهریور نیز به صورت رایگان پذیرای علاقه مندان و گردشگران می باشد.

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران یکی از کاخ موزه های شمال شهر تهران است که بناهای آن متعلق به دوران قاجار و پهلوی بوده و اکنون محوطه کاخ شامل کاخ اختصاصی نياوران، کاخ صاحبقرانيه و موزه حوضخانه، کوشک احمدشاهي، موزه جهان نما، موزه کتابخانه اختصاصی، موزه خودروهای اختصاصی کاخ نیاوران و باغ کتیبه ها است.

علاقه مندان جهت بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران می توانند در هفته دولت (2 تا 8 شهریور) همه روزه از ساعت 30/8 تا 17 به این مجموعه واقع در تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند و این مجموعه تا ساعت 18 فعال است.