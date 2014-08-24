اطلس اطلاعاتی شهر تهران به روز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هشتادو هشتمین جلسه شورا یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه به روزرسانی اطلس شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

مجتبی شاکری رییس کمیسیون نامگذاری شورا با اشاره به ضرورت به روزرسانی سامانه اطلاعات معابر شهر تهران در توضیح طرح گفت:در سامانه اطلاعات شهرداری در مجموع 65 هزار خیابان،پل ،کوچه و میدان وجود دارد که قابل نامگذاری هستند که از این مجموع 25 هزار مورد آن مصوبه شورا را ندارند و براساس قانون شورای شهر مسئول نامگذاری این معابر است کند.

وی افزود:همچنین 5 هزار و 900 معبر نیز فاقد نام هستند که برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است ،بنابر این براساس این طرح می خواهیم شهرداری را ملزم کنیم تا سامانه اطلاعاتی خود را به روز کند و تعاریفش را با شورا یکی کند.

شاکری با اشاره به موضوع حفظ هویت محلات ،خاطر نشان کرد:در این طرح به موضوع نامگذاری محلات و شناسنامه دار شدن نقاط تاریخی و فرهنگی محلات جهت بهر برداری بهتر مردم نیز تاکید شده است

قائمی مدیر عامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران نیز با قرائت گزارشی از وضعیت نام معابر و خیابانهای اصلی شهر تهران گفت: در تهران 58 بزرگراه ، 263 بلوار، 1892 خیابان اصلی ، 12686 خیابان فرعی ، 16750 کوچه ، 32780 بن بست، 617 میدان داریم که اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی شهرداری ثبت شده است.

وی در ادامه به میزان معابر فاقد نام در شهر اشاره کرد و افزود: در بانک اطلاعاتی فوق 29 خیابان اصلی فاقد نام ، 1215 فرعی ، 1232کوچه ، 4272 بت بست ، 42 بلوار و 140 میدان فاقد نام هستند.

قائمی دلیل بی نام یبرخی معابر شهر را اجرایی نشدن سیسیتم مکانیزه در ثبت و اجرای نام گذاری ها دانست و خاطر نشان کرد در پاره ایی از مواقع برخی نامها به کرات روی معابر نامگذاری شده اند.

وی مستند این سخن خود را نیز وجود 38 بن بست به نام آزادی ، 3 بلوار به نام لاله دانست و گفت: البته تکرار برخی اسامی بسیار بیشتر از آن چیزی است که به آن اشاره داشته است.

احمد مسجد جامعی نیز بالحنی طنز گونه یاداور شد: ما بن بست مطبوعات را دیده ایم اما آینکه آزادی را هم بن بست کنند نه....

معصومه آباد نیز یادآور شد در دوره سوم شورا طرحی مبنی بر شناسنامه محلات به تصویب رسیده بود که درآن اطلاعات کاملی از آنچه در محلات وجود دارد ثبت می شد.

او تاکید کرد که برای نام گذاری معاب ما مشکلی نداریم مشکل تنها در بخش ثبت و به روزرسانی اطلاعات در سیستم است.

محسن پیرهادی نیز افزود: به روزرسانی اطلاعات حداقل انتظاری است که ما می توانیم از چنین طرحی داشته باشیم .

وی افزود: مشکل شهروندی از آنجا آغاز می شود که شبکه اطلاع رسانی هوشمندی در شهر نداریم. الان در عصری از تکنولوژی هستیم که صحبت از هوشمندی اطلاعات در آن است.

علی رضا دبیر- رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز به کمیسیون نامگذاری شورا پیشنهاد کرد به منظور تسهیل در آدرس دهی علاوه بر نام مطهر شهدا کوچه های شهر تهران را کدگذاری کنند.

علیرضا دبیر در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرتهران که امروز به صورت فوق العاده برگزار شد؛ با اشاره به اینکه نامگذاری کوچه ها به نام مطهر شهدا کار بسیار پسندیده ای است اظهار داشت: برای تسهیل در آدرس دهی در کنار نام پاک شهدا کوچه ها را با اعداد مشخص کنید.

وی تاکید کرد: نام کوچه ها در برخی از موارد دیده می شود که تنها به زبان فارسی نوشته شده اند. در حالی که ضروری است نام انگلیسی کوچه نیز بر روی تابلو ذکر شود.

در نهایت اعضا شورا طی تصویب یک فوریت طرحی بر به روزرسانی اطلس شهر تهران تاکید کردند.

همچنین این جلسه جوابیه اعتراض فرمانداری به مصوبه شورا مبنی بر تخفیف ۵۰ درصدی به دانش آموزان در استفاده از اماکن ورزشی شهرداری در ایام تعطیلات تابستانی بررسی شد.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص جوابیه تهیه شده توضیح داد:‌ سازمان ورزش موظف است میزان تخفیف ارائه شده به دانش آموزان را به شهرداری تهران منعکس کند تا شهرداری میزان ریالی این تخفیف را به سازمان ورزش پرداخت کند.

وی افزود:‌ شورای شهر به شهرداری تهران اجازه می دهد ۴۴ میلیارد تومان بودجه کمکی به سازمان ورزش پرداخت کند چراکه ما درآمد این سازمان را محدود کرده ایم تا مردم با قیمت های کمتری از اماکن ورزشی شهرداری استفاده کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ اگر سازمان ورزش هزینه خدماتش را مثل سازمان ورزش از مردم دریافت می کرد درآمد بسیار زیادی داشت اما زمانی که ما سقف درآمدی این سازمان را کاهش می دهیم باید هزینه هایش را جبران کنیم.

احمد دنیامالی در جریان بررسی این جوابیه با اشاره به اینکه امروز دوم شهریور است و تابستان به زودی به پایان می رسد؛ اظهار داشت: موضوع دانش آموزان و اوقات فراعت مختص این تابستان و امسال نیست ما باید در اسناد بالادستی موضوع دانش آموزان را جدی بگیریم هم در اوقات فراعت و هم در موضوع حمل و نقل.

صلاحی با اشاره به اینکه از زمان تصویب این قانون این تخفیف برای دانش آموزان اعمال شده است؛ یادآور شد: اگر سازمان ورزش در پایان سال با کمبود بودجه مواجه شد ما آن را در اصلاحیه بودجه برای تصویب به شورای شهر ارائه می کنیم اما سازمان ورزش چون ماهیت شرکتی ندارد و در ساختار شهرداری تعریف می شود از نظر قانونی می تواند این تخفیف را به دانش آموزان ارائه دهد.

احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران نیزدر پایان با تاکید بر اینکه پیشنهاد آقای دنیامالی مبنی بر دائمی کردن این تخفیف برای دانش آموزان در تابستان های هر سال است ؛ از کمیسیون های مربوطه خواست این پیشنهاد را بررسی کنند.

در هشتادونهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران موضوع اصلاح بند ه تبصره ۱۷ بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران مطرح شد و بر اساس تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران اجازه داده شد پروژه های مشارکتی را بعد از رسیدن به ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی به فروش برسانند.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۲ سازمان سرمایه گذاری ها و مشارکت های مردمی شهرداری تهران اجازه داشت پروژه ها را بعد از رسیدن به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی به فروش برساند؛ توضیح داد: پیشنهاد شهرداری برای پروژه های مشارکتی سال ۹۳ نیز همان ۳۰ درصد بود اما شورا پیشرفت ۴۰ درصدی را مدنظر قرار داد.

وی اضافه کرد:‌ با توجه به اینکه حدود ۷۰۰ میلیاردتومان برای اجرای برش اول برنامه ۵ ساله به بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران اضافه شد این لایحه به شورا ارائه شده است.