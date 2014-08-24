ارسال 250 مقاله به همایش بین ‌المللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل علی محمدی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین ‌المللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز به خبرنگاران گفت: تبیین ابعاد مختلف اشعار استاد شهریار از راه های توسعه دیپلماسی فرهنگی است که بر فرهنگ مردم در شعر استاد شهریار در این همایش تاکید شده است.

وی با بیان اینکه این همایش با هدف زمینه ‌سازی برای پیوند نسل جوان با مفاخر ادبی گذشته و ایجاد فضای فرهنگی جهت تبادل اطلاعات و صیانت از فرهنگ بومي در مقابله با تهاجم فرهنگی برگزار می شود، افزود: از مهمانان و علمای ادبی بسیاری برای این همایش دعوت شده و در بهترین شرایط و باشکوه خاصی برگزار خواهد شد.

علی محمدی همچنین حفاظت از میراث معنوی و آثار به جا مانده از فرهنگ و ادب مناطق مختلف کشور و همچنین ایجاد همدلی و همفکری بین هنرمندان و شاعران را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و ادامه داد: بدون شک این همایش موجب شکوفایی استعدادهای اصیل ادبی و تشویق هنرمندان و شعرا نیز می شود.

وی همچنین از بازسازی آرامگاه عزیزه خانم همسر استاد شهریار در بهشت زهرا خبر داد و گفت: علاوه بر برنامه شعر و موسیقی، از چند کتاب شاخص ادبی و همچنین کتابشناسی شهریار در این همایش رونمایی می شود.