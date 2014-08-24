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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۵۱

همایون اسعدیان:

هدف از برگزاری جشنواره فیلم اوجا کشف استعدادهای فیلمسازی است

هدف از برگزاری جشنواره فیلم اوجا کشف استعدادهای فیلمسازی است

ساری - خبرگزاری مهر: یک کارگردان و تهیه‌کننده سینما با اشاره به اینکه جشنواره ملی فیلم زن و خانواده با عنوان اوجا در مازندران برگزار می‌شود، کشف استعدادهای جدید در حوزه فیلمسازی را از اهداف آن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون اسعدیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره جشنواره ملي فيلم زن و خانواده، هدف از برگزاري اين جشنواره را كشف چهره هاي جديد و مستعد در حوزه فيلمهاي كوتاه و مستند برشمرد.
 
اين كارگردان سينما افزود: با برگزاري اين جشنواره در موضوعات مختلف زن و خانواده، مسائل فراروی حوزه زنان به تصویر کشیده می وشد.
 
وي با اشاره به پديده هجوم ماهواره‌ها گفت: این موضوع با برگزاري اين جشنواره و حضور اساتيد برجسته كشوري در اين استان بررسی خواهد شد و به موضوعات خانواده و زن به شكل جدي‌تر پرداخته می شود.
 
مریم جمشیدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز گفت: جشنواره ملی فیلم زن و خانواده ارديبهشت 94 به مدت 3 روز در ساري برگزار خواهد شد.
 
مدير كل امور بانوان  استانداري مازندران  با اشاره به اين كه جشنواره با نام محلي اوجا برگزار مي شود افزود : فراخوان اين جشنواره در آذرماه اعلام و ثبت نام آن نيز تا پايان دي ماه انجام می شود.
 
وي گفت: اين جشنواره در 2 بخش داستاني و مستند با محوريت زن و خانواده برگزار خواهد شد و از تمام عوامل برای شرکت در جشنواره دعوت می شود.
کد مطلب 2356622

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