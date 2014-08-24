هدف از برگزاری جشنواره فیلم اوجا کشف استعدادهای فیلمسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون اسعدیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره جشنواره ملي فيلم زن و خانواده، هدف از برگزاري اين جشنواره را كشف چهره هاي جديد و مستعد در حوزه فيلمهاي كوتاه و مستند برشمرد.

اين كارگردان سينما افزود: با برگزاري اين جشنواره در موضوعات مختلف زن و خانواده، مسائل فراروی حوزه زنان به تصویر کشیده می وشد.

وي با اشاره به پديده هجوم ماهواره‌ها گفت: این موضوع با برگزاري اين جشنواره و حضور اساتيد برجسته كشوري در اين استان بررسی خواهد شد و به موضوعات خانواده و زن به شكل جدي‌تر پرداخته می شود.

مریم جمشیدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز گفت: جشنواره ملی فیلم زن و خانواده ارديبهشت 94 به مدت 3 روز در ساري برگزار خواهد شد.

مدير كل امور بانوان استانداري مازندران با اشاره به اين كه جشنواره با نام محلي اوجا برگزار مي شود افزود : فراخوان اين جشنواره در آذرماه اعلام و ثبت نام آن نيز تا پايان دي ماه انجام می شود.

وي گفت: اين جشنواره در 2 بخش داستاني و مستند با محوريت زن و خانواده برگزار خواهد شد و از تمام عوامل برای شرکت در جشنواره دعوت می شود.