به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) ظهر امروز با صدور بیانیه ای از حمله به یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر اطلاعاتی ایرز (شمال نوار غزه) خبر داد.

بنابراین گزارش، این چندمین بار است که گردان‌های قسام این نقطه را در فلسطین اشغالی هدف موشکهای خود قرار می دهند اما حمله به یگان نظامیان صهیونیست برای نخستین بار در جنگ فعلی توسط قسام انجام شده است.

از سوی دیگر، گردانهای قسام از حمله موشکی به شهرک صهیونیست نشین ناحل عوز خبر دادند که با استفاده از پنج فروند موشک انجام شده است.