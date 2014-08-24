250 نفر از مددجويان زندان مركزي فارس در حفظ قرآن فعاليت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا رستمي بعد از ظهر يكشنبه در مراسم اختتاميه مسابقات قرآن زندانيان مرد منطقه دو كشور، گفت: چهار مسابقه بزرگ منطقه اي قرآن كريم كل كشور را در بين كاركنان زندانهاي كشور شامل شده كه در مسابقات چهار منطقه سمنان، مركزي، همدان و كهگيلويه و بوير احمد كاركنان زندان‌هاي كشور و سربازان وظيفه حضور يافتند و مسابقات اجرا شد.

مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌هاي كشور با بيان اينكه مسابقات حاضر در استان فارس دومين دوره از مسابقات منطقه اي زندانيان مرد و كانون‌هاي اصلاح و تربيت زندانهاي كشور است، گفت: اولين دوره از مسابقات در كرمانشاه برگزار شد، دومين دوره در فارس به ميزباني شيراز در حال برگزاري است، سومين دوره در گيلان و چهارمين و آخرين دوره نيز در كرمان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام رستمي ادامه داد: در اين دوره از مسابقات به ميزباني فارس استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد، هرمزگان، فارس، خوزستان، قم و چهارمحال بختياري در رشته هاي قرائت، تفسير، اذان و حفظ موضوعي، حفظ يك جزء، سه جزء، پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ كل حضور يافته اند.

وي بيان كرد: تعداد شركت كنندگان در اين دور 62 نفر هستند و داوري كل مسابقات منطقه اي و كشوري كه برگزار شده يا برگزار خواهد شد با داوران كشوري اوقاف است و داوراني كه الان در استان فارس هستند همين داوران كشوري هستند.

مدير كل فرهنگي و تربيتي سازمان زندانهاي كشور گفت: بعد از اين دوره ها برترينهاي كاركنان زندانها به مسابقات قرآني كاركنان قوه قضائيه اعزام خواهند شد.

رستمي با اشاره به اينكه مسابقات قرآني براي ترويج برنامه هاي قرآني در بين زندانيان تدوين مي شوند، ابراز داشت: بحث اينكه نفرات برتر اين مسابقات چه قدر از مزايا و مرخصي ها استفاده كنند به دادستانها و مسئولين قضائي استانهاي كشور واگذار شده است.

وي اظهار كرد: براي هر جزء حفظ قرآن كريم مرخصي بين چهار تا هفت روز در نظر گرفته مي شود و افرادي كه گواهي روخواني، قرائت، صوت الحن، يا حفظ يك جزء يا بيشتر را بگيرند بين پنج روز تا يك هفته مرخصي برايشان در پي خواهد داشت.

مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندانهاي كشور با عنوان اينكه استانهايي كه مسئولان فرهنگي و مديران زندانها فعاليت بيشتري دارند و زمينه هاي فعاليت قرآني در استانشان فراهم است، تعداد بيشتري از مددجويان در مسابقات شركت مي كنند، گفت: زمينه استفاده حداقل نيمي از مددجويان زندانها در برنامه هاي قرآني فراهم شده است.

رستمي بيان كرد: ما شاهد برنامه هاي بسيار عالي در خصوص قرائت، روخواني و به ويژه حفظ قرآن كريم در زندانهاي استان فارس هستيم به طوري كه در همين زندان مركزي استان فارس، يعني عادل آباد، حدود 250 مددجو در حفظ يك جزء يا بيشتر فعاليت دارند و هشت نفر نيز در حفظ كل قرآن كريم فعاليت مي كنند.