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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۲۳

العبادی سه روز به گروههای سیاسی عراقی برای اعلام اسامی نامزدها فرصت داد

العبادی سه روز به گروههای سیاسی عراقی برای اعلام اسامی نامزدها فرصت داد

یکی از نمایندگان حزب فضیلت در پارلمان عراق از نامه حیدر العبادی به گروههای سیاسی و تعیین مهلت سه روزه برای معرفی نامزدهای آنها برای پستهای وزارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جمال المحمداوی نماینده فضیلت اعلام کرد: حیدر العبادی مامور تشکیل کابینه با ارسال نامه ای به گروههای سیاسی از آنها خواسته است که ظرف مدت سه روز افراد مورد نظر خود را برای پستهای وزارتی معرفی کنند.

وی افزود: تاریخ این نامه 23/8/2014 یعنی دیروز است. در این نامه شروط نامزدها مفسد و تحت پیگرد نبودن و مشمول قانون عدالت و بازجویی نبودن(بعثی زدایی) است.

المحمداوی بیان کرد: ائتلاف اتحاد ملی تاکنون نامزدهای خود را برای پستهای وزراتی در دولت آینده انتخاب نکرده است.

کد مطلب 2356664

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