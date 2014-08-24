به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله رضایی عصر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمانشاه از برگزاری چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی از پنجم مهر ماه تا 18 آبان ماه امسال در سراسر کشور خبر داد.
معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: سرشماری عمومی کشاورزی با هزینهای بالغ بر 30 میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این سرشماری در 260 شهر از کل شهرهای کشور اجرا میشود، خاطرنشان کرد: شهرهای منتخب شهرهایی هستند که تعداد بهره برداران آن نسبت به تعداد خانوارها کمتر از 6 درصد است.
این مسئول بیان داشت: تهیه فهرست کاملی از بهرهبرداران در بخش کشاورزی و بهرهبرداریها در این بخش از اهداف مهم سرشماری فوق است.
معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران جمعآوری دادهها توسط مصاحبه با بهرهبرداران کشاورزی ساکن و غیرساکن و شرکتهای رسمی و موسسههای دارای فعالیت کشاورزی و ثبت اطلاعات در فرمهای الکترونیک بر روی تبلت را روش اجرای این سرشماری عنوان کرد.
به گفته رضایی، از مجموع چهار میلیون و 300 هزار بهرهبردار بخش کشاورزی، 800 هزار نفر بهرهبردار غیرساکن و 200 تا 300 هزار نفر در روستاهای خالی از سکنه فعالیت دارند.
وی ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی را 11.7 اعلام کرد و بیان داشت: 18.2 کل اشتغال کشور در حدود چهار میلیون نفرمربوط به بخش کشاورزی است.
معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران 96 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را مربوط به زیربخشهای زراعت، باغداری و دامداری عنوان کرد.
رضایی به طراحی شبکه ملی آمار کشور اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح شاهد جریان دیتا در سطح دستگاههای اجرایی کشور خواهیم بود.
وی راهاندازی سیستم دادههای ثبتی کشور را موجب تحقق صرفهجویی بهعنوان یکی از اصول اساسی آمار دانست و گفت: با وجود این سیستم در فواصل معین تمام شماری و در بقیه موارد نمونهبرداری صورت میگیرد.
این مسئول گفت: در سرشماری سال 82 استان کرمانشاه 139 هزار و 390 بهره بردار و 143 هزار بهرهبرداری داشته و اراضی زراعی داشته و بر طبق آمار فوق 750 هزار هکتار بود.
به گفته رضایی، سایت مرکز آمار ایران در حال حاضر مشغول جذب نیرو برای اجرای سرشماری فوق است که بیش از 216 نفر برای 154 حوزه استان کرمانشاه ثبت نام کردهاند.
معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران از اعلام نتایج اولیه تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی شهری سال 93 حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه سالجاری و اعلام نتایج روستاها تا تاریخ 31 مرداد ماه سال 94 خبر داد.
وی بیان داشت: استان کرمانشاه در سرشماری سال 90 توانست رتبه برتر را در کشور کسب کند که امیدواریم امسال نیز با همت دستگاههای مربوطه این امر تداوم داشته باشد.
رضایی اظهار داشت: تبادل دیتا در سامانه و نظام ثبت دادههای آمار کشور که در 23 تیر ماه امسال تصویب شد انجام میشود و این سامانه ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح استانی و در چند استان که تمایل داشته باشند بهصورت پایلوت اجرا میشود.
این مسئول نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را 39.7 درصد طی سال 92 در سطح کشور اعلام کرد و افزود: این رقم برای کشور رقم مناسبی نیست.
وی به نرخ 28.1 درصدی سهم اشتغال در کشور طی سال 92 اشاره کرد و ادامه داد: 89 هزار نفر از دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار کشور مربوط به استان کرمانشاه است.
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