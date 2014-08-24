به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه یکشنبه در مراسم متمرکز افتتاح طرح‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان گرگان افزود: خدمت از نوع بی‌منت و صادقانه که براساس جوهره عالم باشد، نشانه‌گیری راه دشمن است و باید سعی کنیم حرکات ما در مسير خدمت اجرساز باشد.

وي ادامه داد: اگر این کارها را انجام دهیم، در واقع کارهای ما نفوذ خود را پیدا می‌کند و معتقدم خوبی در پنهان‌ترین حالت به بهترین شکل و بدی در پنهان‌ترین شکل به بدترین نوع خود را نمایان می‌کنند که در واقع قاعده و اساس نظام هستی و اسلام همین مساله نمایان شدن کارهای خوب و بد است.

صادقلو با اعلام اين نكته كه امروز جوهره عالم به خصوص در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمت است، افزود: خدمت بي‌منت به مردم، توفیق می‌خواهد كه نصيب هركسي نخواهد شد.

اين مسئول ارشد استاني اظهار کرد: همچنین خدمت و کار باید برای رضای خدا باشد و نباید گرفتاری از نوع من ها در جامعه ایجاد شود.

وی ادامه داد: باید کارهاي خوب را انجام داده و به سرانجام برسانیم و سپس به مردم اعلام کنیم، نه این که بخواهیم فقط کلنگ‌زنی داشته باشیم و آن را در معرض خدمت قرار دهیم، زیرا دیگر خدمتی انجام نداده ایم.

صادقلو گفت: نیت اصل اساس عمل است و این مساله مهم است و ما باید خود را در راستای عمل اینگونه قرار دهیم و اگر کارهای ما صادقانه باشد، جلوه واقعی خودش را پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از وجوه در کارها و عمل ها، صادقانه عمل کردن وهمین اصول در واقع سر رجائی و باهنرها شدن و امام خمینی بودن است.

استاندار گلستان تصریح کرد: در خدمت به مردم اگر ملاک ها و پنهان کاری در رابطه با خدا از دست برود، رشوه و بداخلاقی ایجاد می‌شود و احساس قیم مآبی در جامعه دست می دهد.

وي گفت: ما یک نظام اسلامی هستیم و این مسائل در نظام ما جائی ندارد و باید در میدان عمل به خدا، راه را به درستی به دست آوریم، زیرا این مسیر به زجر و تحملش می ارزد.

صادقلو گفت: دولت ما آنچه تحویل گرفت، خیلی سهمگین بود، اما نباید فراموش کنیم، این دولت برای خدمت به ملت آمده، زیرا معتقد است مردم مظلوم هستند و محکم تر از گذشته در جهت خدمت به مردم گام بر می دارد.

به گفته وی، این سهمگینی در حدی بود که امروز 450 هزار نیرو مازاد در کل ادارت و نهادهای استان وجود دارد و تنها در اداره کل راه و شهرسازی با وجود 300 نیروی مازاد، 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی که باید برای ساخت و ساز راه‌ها و غیره انجام شود، حقوق پرداخت می‌کنیم و در واقع 80 درصد از محل اعتبارات عمرانی استان را صرف پرداخت حقوق‌ها می‌ شود و 20درصد مابقی می ماند.

وی با بیان این که اگر مردم این مساله و سایر مسائل این چنینی را بدانند، مطالبات آنها از مسئولین کمتر می شود و در واقع باید کاری کنیم تا مطالبات هدایت شده باشد، تصریح کرد: در هفته دولت به دنبال نمایش هزینه ها نباشیم و سعی شود، جلسات به صورت ساده برگزار شود، زیرا کارهای عملیاتی خود جاذبه دارند و نیازی به تشریفات نیست.

وی تاکید کرد: در این مقطع نباید به تشریفات هفته دولت دقت کنیم، بلکه باید به محتواسازی خدمت صادقانه فکر نمائیم.

صادقلو با بیان این که سر دشمن در این است تا مردم فهم، درک و احساس ازنظام نداشته باشند، خاطرنشان کرد: ما باید مردم را به سمت کارهای انجام شده خود بکشانیم و بدون شک با درک و احساس خدمت مسئولین از سوی مردم در برابراستکبار می ایستیم و به این مسیرمدافعانه ادامه خواهیم داد.

بهره برداري از 77 پروژه عمراني و اقتصادي و خدماتي شهرستان گرگان

در ادامه فرماندار گرگان در اين جلسه گفت: 77 پروژه عمراني و اقتصادي و خدماتي شهرستان گرگان با اعتباري بالغ بر 330 ميليارد ريال در هفنه دولت امسال به بهره برداري مي رسد.

حيدرعلي احمدي افزود: از اين تعداد پروژه شاهد افتتاح چند پروژه عمراني با اعتبار 21 ميليارد و 472 ميليون و 500هزار تومان و كلنگ زني چهار پروژه عمراني به ارزش 3ميلياردئ 200 ميليون تومان خواهيم بود.

وي ادامه داد: 13 پروژه توليدي و اقتصادي با اعتباري بالغ بر 11 ميليارد و 349 ميليون و 400 هزار تومان و اشتغالزايي 195 در طول هفته دولت به بهره برداري خواهد رسيد.

احمدي اضافه كرد: اجراي پروژه هاي عمران شهري، طرح هادي، مقاوم سازي منازل مسكوني، خانه هاي بهداشت، خانه فرهنگ، خانه عالم و طرح هاي تامين آب شرب از برنامه هاي قابل افتتاح اين هفته است كه به خوبي بيانگر جهت گيري دولت اسلامي در رفع محروميت و نزديك كردن ميزان برخورداري نقاط محروم به نقطه متوسط سرانه هاي كشوري است.

استقرار معاونت هاي شهرداري در ساختمان شماره دو از15 مهرماه

شهردار گرگان در حاشيه اين مراسم ضمن ابراز خرسندي از افتتاح ساختمان شماره دو شهرداري گرگان در اين روز، گفت: از 15 مهرماه سال جاري معاونت هاي شهرداري در اين ساختمان مستقر خواهند شد.

حسين صادقلو از ساخت ساختمان مركزي در ميدان شهرداري خبر داد و گفت: به جهت رفاه حال ارباب رجوع و تسهيل در خدمت رساني به شهروندان اين ساختمان با زير بنايي به مساحت 11هزار متر عمليات اجرايي آن در آينده آغاز خواهد شد.

وي از اجراي طرح قطار شهري و پل زيرگذر گلشهر خبر داد و اذعان كرد: اجراي پروژه قطار شهري يكي از پروژه هاي بزرگ و تاريخي شهرداري گرگان است كه اكنون كار مطالعاتي آن به پايان رسيده و عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.