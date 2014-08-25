حضور کارتن به دست ها و چادرهای مسافرتی در تفرجگاه های گلستان/ امکانات موجود پاسخگوی نیاز گردشگران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناهار خوران گرگان، طبيعت زيبا و بافت روستاي زيارت و ساير مناطق تاريخي استان سالانه گردشگران زيادي را به گلستان كشانده تا از مكانهاي ديدني شهرهاي مختلف آن بازديد كنند.

حضور گسترده گردشگران و آمارهایی که متولیان در ماه های پر سفر سال اعلام می کنند خود گواهی بر ظرفیت فراوان گردشگری در گلستان است. در این میان اما، حلقه گمشده براي ماندگاري مسافران در گلستان، نبود راهنماي مناسب در شهرهاي استان، عدم ساماندهي كارتن به دست ها و نبود مكان يابي و نظارت جدي براي مسافراني است که برای صرفه جویی در چادر اقامت دارند.

نبود مكاني مشخص براي استقرار مسافران و نظارتي درست براي تجميع گردشگراني كه در چادر اسكان مي بايند، باعث شده تا گردشگران در نقاط مختلف شهرهاي استان به صورت پراكنده چادر بزنند و خدمات خوبي را هم دراين بين دريافت نكنند.

ايجاد فضاهاي جديد براي مسافران گذري نیازمند پيگيري جدي تري است

مدیرکل شهری و شورای استانداری گلستان از نبود مكانهاي مناسب براي استقرار مسافران با چادر و وجود كارتن به دست ها ابراز نارضايتي كرد و گفت: از شهردار گرگان و مجموعه شورا مي خواهم به اين موضوع با فوريت و برنامه ريزي دقیق رسيدگي كنند و در خصوص ايجاد فضاهاي جديد براي مسافران گذري پيگيري جدي تري داشته باشند زیرا گرگان به عنوان مرکز استان نقش کلیدی در جذب گردشگر ایفا می کند و وجود امکانات مناسب در این شهر برای کل استان سودمند خواهد بود.

عبدالرضا چراغعلي در گفتگو با خبرنگارمهر با پذیرش وجود ضعف در بخش ساماندهی مسافران در گرگان، در توضيح استقرار مسافران در پياده رو محور ناهارخوران، گفت: اين موضوع توجه و ضرورت پرداختن به اسكان مسافران را با توجه به تاكيدات قانوني بيشتر مي كند، مي پذیریم كه اسكان مسافران وضعيت خوبي در شهرهاي استان گلستان به خصوص گرگان ندارد.

وي با بيان اينكه علت اصلي اين مشكل اين است كه پيش بيني هاي لازم در سالهاي قبل انجام نشده است، افزود: در حال حاضر هيچ تناسبي بين ظرفيت اسكان مسافران در فضاي عمومي با نياز آنها وجود ندارد.

چراغعلي ادامه داد: تابستان و نوروز ايام پرتردد و پرمراجعه مسافران گذری در شهر گرگان و گلستان را سپری مي كند و طبيعي است مسافراني كه از اين استان گذر مي كنند در بين دو شهر مبدا و مقصد يعني مشهد و تهران در يكي از شهر هاي استان اقامت داشته باشند.

وي وضعيت مكانهاي اقامت در استان را نامطلوب ارزيابي كرد و گفت: به عنوان مثال محور نهار خوران از یک سو با حجم زیاد مراجعات برای اسکان مواجه است و از سوی دیگر با کمبود امکانات، تجهیزات موجود، كارايي لازم را ندارد و طبیعی است مسافراني كه به اين اماكن مراجعه مي كنند از رضايتمندي لازم برخوردار نباشند و غالبا ناراضي شهر گرگان را ترك كنند.

كارتن به دستان همچنان در ورودي شهر مشاهده مي شوند

مدیر کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان از عدم ساماندهي كارتن به دستان در ورودي هاي شهر ابراز نارضایتی كرد و افزود: علي رغم قول ها و قرارهايي كه در سنوات گذشته سازمان ميراث فرهنگي در باره ساماندهي كارتن به دستان داده بود هنوز اين افراد در ابتداي شهرهاي استان مشاهده مي شوند.

وي اظهار كرد: حضور كارتن به دستان در ورودي خروجي شهر موجب شده تا ضعف و ناتواني ظرفيت هاي موجود براي مسافران به شدت جلوه گر باشد. اگر مكاني مناسب براي اقامت گردشگر وجود داشته باشد كارتن به دستان در ورودي هاي شهر نمي ايستند. لذا به دليل نبود اسكان مناسب مسافران به كارتن به دستان پناه مي اورند.

چراغعلي با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنكي در گذشته قول ساماندهي كارتن به دستان را داده بود، افزود: تا به امروز از اقدامات انجام شده سازمان براي ساماندهي اين افراد بي خبر هستيم؛ اميدوارم به فوريت در اين باره رسيدگي شود و جماعتي كه فرهنگ، تاريخ و هويت مردم را تهديد مي كنند سازماندهي شوند.

طرحي براي جلوگيري از فعاليت كارتن به دستان اجرا شد

برای پیگیری اقدامات انجام شده درباره ساماندهی کارتن به دست هایی که سوئیت های اجاره ای در اختیار مسافران قرار می دهند به سراغ معاون گردشگری و سرمايه گذاري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان رفتیم. احمد تجری در گفتگو با مهر در توضيح ساماندهي كارتن به دستان در ورودی شهرهاي استان، گفت: حدود دو هفته است كه گشت هاي مشتركي با همكاري دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و اماكن در گرگان براي جلوگيری از فعاليت كارتن به دستان انجام مي شود.

تذکر شفاهی در اولین اقدام موضوعی بود که تجری درباره برخورد با کارتن به دستان به آن اشاره کرد و گفت: اگر آنها به فعاليت خود ادامه دهند بر اساس قانون با آنها برخورد مي شود. اطلاعيه و فرم هايي آماده شده تا افرادي كه به صورت غير قانوني كار مي كنند هم تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي قرار بگيرد.

وي بیان كرد: علي رغم حضور نيروي انتظامي و اماكن، افرادي هستند كه مي خواهد به صورت غير قانوني فعاليت كنند، تا زماني كه اين افراد هستند بايد به صورت جدي ما كارمان را ادامه دهيم.

تجري ادامه داد: در گذشته تعداد كارتن به دست ها زياد بود اما اكنون با همكاري اين دستگاه ها حضور آنها در شهر به حداقل رسيده، كه با استمرار گشت زني ها و نظارت جدي اين موضوع در آينده به صفر خواهد رسيد.

معاون گردشگری و سرمايه گذاري سازمان میراث فرهنگی در توضيح اسكان مسافراني كه در چادر اقامت دارند، گفت: قرار شد مكان هايي را براي اسكان موقت مسافران در شهرهاي گرگان، آزادشهر، گاليكش و بندرگز در نظر گرفته شود تا در اين فضا، مسافران چادر هاي خود را برپا كنند.

وي ادامه داد: شهرداري گرگان در راستاي مصوبه ستاد اجرايي سفر استان فضايي را ايجاد كرده تا مسافران در اين مكانها اسكان يابند، نظارت و سامان دهي مسافران بر عهده شهرداري بوده و بايد از آن دستگاه پيگيري شود.

تجري در توضيح كمبود نمازخانه و سرويس بهداشتي براي خدمات دهي بهتر به مسافران، گفت: از طريق دبيرخانه ستاد و شهرداري اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.

نظارت و ساماندهي مسافران را در حوزه وظايف نواحي شهرداري ها است

یکی از اقداماتی که برای هدایت گردشگران و مسافران به مراکز اقامتی انجام شده ممانعت از حضور و چادر زدن آن ها در مراکز گردشگری مانند ناهار خوران گرگان است. این اقدام توسط شهرداری گرگان انجام شده و طی آن با نصب بنرهایی در مسیرهایی که مسافرات اقامت دارند نسبت به برپا کردن چادر به آن ها تذکر داده شده است.

اما به نظر می رسد این بنرها بیشتر جنبه نمایشی داشته زیرا از آغاز مرحله دوم سفرهای تابستانه به خصوص بعد از ماه رمضان جمعیت زیادی از مسافران شب را در محل هایی اقامت دارند و چادر می زنند که شهرداری گرگان در آنجا با نصب بنر نسبت به برخورد با این موضوع تذکر داده است. رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت و ساماندهي مسافران را در حوزه وظايف نواحي شهرداري ها دانست و گفت: ناحيه شهرداري زيارت مسئول نظارت بر ساماندهي و استقرار مسافران در مكانهاي تعيين شده است.

ناصر گرزين افزود: امسال براي اولين بار چهار مكان را براي اسكان مسافران در نظر گرفيتم كه سه مكان در نهار خوران و يكي در ميدان بسيج است.

وي ادامه داد: وقتي ما مكاني را براي اسكان مسافران مشخص كرديم دوستانمان در شهرداري بايد پيگيري كنند، ساماندهي مسافران را در مكان ها مشخص شده و نظارت درست از سوي آنها بايد انجام گيرد.

اين عضو شورا با اعلام اين مطلب كه اگر اين كار به درستي تاكنون انجام نشده نشان دهنده كم كاري دوستانمان در شهرداري است، گفت: معاون خدمات شهري و شهرداري گرگان در طول شبانه روز گشت زني را انجام مي دهد، بايد اين مضوع با جديت بيشتري پيگيري شود تا ساماندهي مسافران به بهترين نحو انجام شود.

گرزين در توضيح كمبود سرويس بهداشتي و آبخوري براي مسافران در محور نهار خوران، گفت: مي توان تعداد سرويس بهداشتي و آبخوري را افزايش داد ضمن اينكه همين تعداد سرويس بهداشتی تميز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ايجاد فضايي براي اسكان مسافراني كه در چادر اقامت دارند و راهنمايي مناسب براي هدايت آن دسته از گردشگران كه مايل به حضور در منازل استيجاري هستند يكي از راههاي جذب گردشگراست. با توجه به اهميت حضور گردشگران در استان و آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن براي هم استاني هايمان انتظار مي رود دستگاه هاي متولي با جديت بيشتري بحث هاي رفاهي مسافران را پيگيري كنند.

خبر تشكيل تيمي متشكل از دستگاه هاي انتظامي براي ساماندهي كارتن به دستان و برخورد قانوني با آنها در حالي انتشار مي يابد كه در ماههاي پاياني سال گذشته، سازمان ميراث قصد ساماندهي اين افراد را داشته و اكنون كه تنها يك ماه از تابستان باقي است اقدام به جمع آوري اين افراد از ورودي هاي شهر را دارد؛ اين اقدام زماني نتيجه مي دهد كه به صورت مستمر و جدي دنبال شود.