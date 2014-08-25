کاروانی که نوید بخش سلامت است/ التیام آلام روستاییان "بندبن" ساری 

به گزارش خبرنگار مهر، روستای بندبن چهاردانگه در یکی از روزهای تابستانی میزبان کاروان سلامت بود و از خدمات ویژه درمانی و امدادی بهره مند شدند.

25 نیروی امدادگر هلال احمر با پشت سرگذاشتن مسیر سخت و صعب العبور به روستای کوهستانی اما محروم بندبن رسیدند و به ارائه خدمات امدادی و درمانی پرداختند.

محرومیت اهالی به رنج خو گرفته و زحمکتش در پس طبیعت سبز و رویایی آن پنهان مانده و حضور کاروان سلامت فرصتی پیش آورد تا پای دلگویه های اهالی مهربان منطقه نشینیم.

نداشتن راه ارتباطی مناسب، نداشتن مدرسه، نبود مرکز درمانی از جمله دغدغه های اهالی روستای بندبن چهاردانگه مطرح شده است. اهالی این روستا ازراه کشت شالی، صیفی جات، باغداری و دامداری ارتزاق می کنند و روزگار می کنند.

مریم بانوی بندبنی که 30 بهار از عمرش گذشته است به خبرنگار مهر با یادآوری خاطره تلخی که از زایمانش داشته است، می گوید: برای به دنیا آمدن فرزندم تا مرز مرگ رفتم و اگریک مرکز بهداشت داشتیم امروز تعداد بیماران روستا بسیار کمتر بود و بخشی از آلام مردم منطقه التیام می یافت.

شیوا دختر نوجوان10 ساله ای که با دقت فراوان کار تیم پزشکی را زیر نظر دارد، در پاسخ به اینکه دوست داری چه کاره شوی، پاسخ می دهد، پزشک.

این دختر نوجوان به مرگ مادربزرگش که بر اثر دسترس نبودن پزشک و اعزام دیرهنگام به مرکز درمانی اشاره می کند، خدمت به هم محلی هایش را دلیل انتخاب شغل آینده اش بیان می کند.

وی در ادامه می گوید: باید از روستا بروم زیرا روستای ما کتابخانه و مدرسه ندارد درحالیکه باید برای پزشک شدن کتاب زیاد بخوانم.

ربابه دختر نوجوان 15 ساله که در مدرسه شبانه روزی درس می خواند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از رنج دوری از روستا و خانواده اش برای تحصیل می گوید و آرزو دارد تا مدرسه ای در روستایش دایر شود.

سید محمد پیرمرد 63 ساله بندبنی نیز که به کار تولید محصولات سیاه ریشه ای اشتغال دارد گفت: به دلیل خاکی بودن جاده، ارسال محصولات به بازار فروش و میدان بار با مشکل مواجه است و هر ساله با ضررهای زیادی مواجه می شویم.

وی بیان کرد: اگر جاده آسفالت می شد، در زمستان نیز مشکل کمتری داشتیم و با یک بارندگی کم، راه ارتباطیمان قطع نمی شد.

علاوه بر تمام مشکلات روستای بندبن، مناظر زیبای آن چشم نوازی می کند و رودخانه خروشان کنار جاده و کوهپایه زیبای آن منطقه از مشقت راه می کاهد، فراوانی چشمه ها در این منطقه زبانزد است و حتی آب روستا خاصیت شفابخشی دارد و برای بیماریهای استخوانی و مفصلی بسیار موثر است.

علیرضا بوند یکی از اعضای شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمعیت 680 نفری این روستا خبر داد و افزود: این روستا به طور کلی 110 خانوار دارد که فقط 40 خانوار آن ساکن دائمی روستا هستند.

وی تصریح کرد: با وجود فراوانی آب وحاصلخیزی خاک این منطقه به علت نبود راه ارتباطی مناسب وبه روز نشدن شیوه های کشاورزی و باغداری سبب شده که نیروهای جوان و کارامد از روستا به شهر کوچ کنند.

وی سنتی بودن شبکه آبرسانی را مشکل بزرگ روستا عنوان کرد و گفت: اگر شیوه های نوین در این مورد به کار گرفته شود مطمئنا یکی از مناطق سودده در مازندران خواهیم بود.

واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان ساری اجرای 10 طرح کاروان سلامت دیگر را تا پایان سال جاری در دستور کار خود دارند. امید برجسته کارشناس داوطلبان هلال احمر ساری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این پنجمین طرح کاروان سلامت سال 93 است که با سفر جمعی از داوطلبان به روستای بندبن بخش چهاردانگه اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح که25 نفر از داوطلبان شرکت دارند به اهالی روستا، خدمات ویژه و درمانی ارائه شد.

برجسته، ارزش خدمات ارائه شده را 68 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: همچنین سبد 30 غذایی کالا به ارزش 15 میلیون ریال بین روستاییان توزیع شده است.

سیف الله صادقیان معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روستای بندبن جزو روستای محروم ساری به حساب می آید و این محرومیت به خوبی از شکل راه ارتباطیش مشخص است.

وی در ادامه افزود: نداشتن مرکز بهداشت و مدرسه از دیگر مشکلات بزرگ این روستا است که باید به طور جدی پیگیری شود.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران تصریح کرد: کمک به محرومان و بیماران کم بضاعت از توفیقات الهی است که شامل حال داوطلبان شده و در این امر خداپسندانه قطعا برکات زیادی برای هر دو طرف نهفته است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی به مناطق محروم جزو وظایف هلال احمر است از اجرای طرح ویزیت رایگان از ابتدای شهریور به مدت سه روز خبر داد.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران تعداد خانه های داوطلب استان را بالغ بر 90 مرکز خواند و گفت: خانه داوطلب بندپی شرقی در روز یکشنبه دوم شهریور افتتاح شد.

جمعیت هلال احمراستان مازندران بیش از 36 هزار عضو داوطلب دارد که از این تعداد 6 هزار نفر فعال هستند.

روستای بندن در فاصله 125 کیلومتری شهر ساری واقع شده است.