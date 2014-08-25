بازدید رایگان از موزه های آذربایجان شرقی در چهارم شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میراث فرهنگی استان برای گرامیداشت هفته دولت طرح های بی شماری در نظر گرفته که یکی از آنها بازدید رایگان از موزه های استان در روز سه شنبه چهارم شهریور است.

وی ادامه داد: موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، سنجش، سایت موزه عصر آهن، مسجد کبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس جلفا از جمله مکان هایی هستند که با استقبال بالای گردشگران مواجه شده اند به همین دلیل این اماکن همه روزه از ساعت 9 تا 21 برای بازدید علاقه مندان باز است.

حق پرست با اشاره به دیگر موزه های استان نیز گفت: رایگان بودن موزه ها تنها اختصاص به شهر تبریز نداشته و در شهرستان ها نیز موزه های ایلخانی مراغه، محرم، قرآن و کتابت، صفوی بناب، ادب و عرفان اهر، مردم شناسی جنوب سهند بناب، هدایای خامنه، عشایر آذربایجان در سراب، باستان شناسی خداآفرین و موزه سنگ نگاره مراغه به صورت رایگان آماده بازدید علاقمندان و گردشگران هستند.

وی ادامه داد: ساعات کاری موزه و اماکن تاریخی استان از ساعت هشت تا دو و نیم ظهر است که در روزهای گذشته شاهد مراجعه تعداد زیادی از بازدید کنندگان به این اماکن بوده ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه اماکن تاریخی بخشی از فرهنگ مردم را تشکیل می دهد، گفت: امیدواریم گردشگرانی که به این استان وارد می شوند با بازدید از این اماکن تاریخی با فرهنگ مردمان این استان آشنا شده و پی به اصالت و تاریخی این استان ببرند.