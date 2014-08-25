شخصی برای وزارت علوم انتخاب شود که جوابگوی دغدغه نمایندگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی صبح دو شنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی با اشاره به یکسالگی دولت و عملکرد دولت یازدهم در حوزه آموزش و دانشگاه اظهارکرد: رئیس جمهور شخصی را برای وزرات علوم به مجلس معرفی کند که نزدیک به فتنه‏ گرها نبوده و جوابگوی دغدغه ‏های نمایندگان باشد.

وی افزود: عملکرد دولت در حوزه دانشگاهی خیلی مطلوب نبوده و یکی از دغدغه‏ های مجلس در استیضاح وزیر علوم کندشدن روند علمی کشور بود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارها نشان از کند شدن روند علمی کشور طی یکسال گذشته حکایت دارد، تصریح کرد: هنوز یک سال از آغاز بکار دولت می‏گذرد و باید صبر کرد و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به معرفی وزیر جدید علوم از سوی رئیس جمهور به مجلس برای کسب رای اعتماد، بیان کرد: وزیری که برای وزارت علوم معرفی می‏ شود از همان ابتدای کار باید دغدغه‏ های نمایندگان مجلس را درک کند.

وزیر جدید علوم جوابگوی نمایندگان مجلس باشد

وی گفت: رئیس جمهور نیز باید کسی را به مجلس برای کسب رای اعتماد معرفی کند که جوابگوی دغدغه‏ های نمایندگان بوده و نزدیک به فتنه‏ گرها هم نباشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآورشد: وزیر جدید علوم نباید فضای دانشگاه‏ها را به سمت سیاست بازی‏ ها و گروگیری‏ های سیاسی ببرد بلکه باید شخصی قوی و کارآمد در مدیریت دانشگاه‏ها باشد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه وزارت علوم، وزراتخا‏نه ای بسیار مهم و حساس است، تاکید کرد: وزیر معرفی شده از سوی دولت برای بدست گرفتن سکان وزرات علوم، باید یک شخصی قوی و فارغ از کارهای سیاسی سپرده شود.

وی به استیضاح فرجی دانا، وزیر قبلی علوم اشاره کرد و گفت: فرجی دانا خودش انسان متدینی بود اما چون خارج از بحث خودش، یک تیمی وی را مدیریت می‏کرد و بجای اینکه فرجی دانا دانشگاه‏ها را مدیریت کند افرادی او را مدیریت می کردند استیضاح شد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه تمامی تخصص‏ ها برای آینده کشور به عملکرد وزرات علوم بر می گردد، افزود: در استیضاح وزیر قبلی علوم، نمایندگان دغدغه داشتند که روند پیشرفت علمی کشور کاهش نیابد.

وی یادآورشد: امید است فرد بعدی که در مجلس رای بیاورد شایسته سالاری را در انتخاب روسای دانشگاه‏ها بجای جناح بازی‏های سیاسی ملاک قرار دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه هنوز سرپرست برخی از دانشگاه‏ها از افرادی هستند که دخالت در فتنه داشته اند، تصریح کرد:این افراد نباید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند چراکه این شورا نیز به این افراد رای اعتماد نخواهد داد.