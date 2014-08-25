خودکار سه بعدی در ایران ساخته شد

به گزارش خبرگزای مهر، خودکار سه بعدی با داشتن قابلیت ترشح و تزریق پلاستیک می تواند امکان ایجاد اشکال سه بعدی را برای افراد فراهم کند.

درحال حاضر عرضه این خودکار توسط شرکت اریکه تجارت پایتخت توسط وب سایت http://www.ariketejarat.com صورت گرفته است و آماده جذب نمایندگانی سراسر کشور است.

این خودکار به اندازه ای بزرگتر از خودکار معمولی با داشتن نوک گرمایشی، پلاستیک موجود به عنوان جوهر خود را گرم کرده و براساس نیاز کاربر به بیرون ترشح می کند.

این پلاستیک در دمای معمولی به سرعت خشک شده و کاربر می تواند با استفاده از آن به راحتی اقدام به ایجاد اشکال سه بعدی نماید.

این خودکار همچنین می تواند برای تعمیرات جزئی اشیاء، طراحی ظاهر وسایل شخصی مانند پوشش تلفن همراه و فعالیت های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کاربران می توانند خودکار سه بعدی را برای تمام سطوح از جمله پلاستیک مورد استفاده قرار دهند.

افزایش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان، ایجاد طرح های مبتکرانه توسط دکوراتورها، ارایه طرح های هنری توسط دانشجویان و هنرمندان رشته های هنری، قابل استفاده در کلیه رشته های مهندسی، ورزش فکری در اوقات فراغت و قطعا کاربری صنعتی قسمتی از کاربرد این محصول جدید و نوظهور است .