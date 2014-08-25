به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «مجوز استخدام در سازمان امور مالیاتی» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 175634/ت48521 هـ مـورخ 8/9/1391، مـوضـوع: «مجوز استخدام در سازمان امور مالیاتی»، متعاقب بررسـیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره 4 الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصـول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتـم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیههایی لازم شمرده شده، بنابراین بند 3 متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام 12000 نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
در نامه لاریجانی به روحانی ؛
مصوبه استخدام 12 هزار نفر در سازمان امور مالیاتی مغایر قانون اعلام شد
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور نامه ای به رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر استخدام 12 هزار نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «مجوز استخدام در سازمان امور مالیاتی» را مغایر قانون اعلام کرد.
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