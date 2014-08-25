چهار پروژه آبرسانی روستایی در مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی شیخ رجه و تلوک قائمشهر گفت: علاوه بر این مجتمع، سه پروژه آبرسانی روستایی دیگر شامل پایین دسته ،قراخیل، ترکمن خیل و فاز یک شهدای بالاتجن در شهرستان قائمشهر و سیمرغ نیز در هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی شیخ رجه و تلوک شهرستان قائمشهر با صرف اعتباری بالغ بر 570 میلیون ریال آغاز شد.

مدیر عامل آبفار استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: برای بهره برداری از این پروژه 17 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع اجرا ،یک حلقه چاه عمیق حفر و تجهیز و یک باب مخزن ذخیره زمینی به حجم 200 متر مکعب احداث شد.

عبدالهی افزود: با بهره بردری از این مجتمع آبرسانی 305 خانوار دو روستای شیخ رجه و تلوک قائمشهر از نعمت آب شرب برخوردار شدند.

وی با اشاره به 220 میلیون ریال اعتبار هزینه شده برای این پروژه اظهار داشت:350 میلیون ریال نیز دیون ماست که تلاش کردیم با مساعدت پیمانکار، این

پروژه هر چه زودتر به بهره برداری برسد تا مردم از نعمت آب شرب سالم بهره مند شوند.

در ادامه مراسم مهدی محمدی فرماندار قائمشهر با قدردانی از تلاش مسوولان شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران و دست اندر کاران این پروژه گفت: بهره مندی از آب شرب سالم حق همه ماست اما آبرسانی سختی ها و مشقات خاص خودش را دارد گرچه به ظاهر کار آسانی به نظر می رسد ،البته مشارکت مردم را نیز نباید نادیده گرفت لذا هر گاه مردم همکاری و مشارکت کنند کارها به خوبی و سرعت بیشتر پیش خواهد رفت.