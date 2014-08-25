پروژه مسکن مهر اردبیل به صورت جامع ارزیابی می شود

حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار است ارزیابی ها در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و فنی کالبدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در ارزیابی فنی کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: در بررسی کالبدی نیز افزایش وسعت استان به ویژه شهر اردبیل در پی اجرا این پروژه رصد خواهد شد.

به گفته مدیر کل دفتر امور فنی استاندار با توجه به ایرادات قابل توجه در ساخت و ساز مسکن مهر این ارزیابی ضروری بوده و بعد از قطعیت و اتمام به معاونت عمرانی استانداری ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اشتباهاتی در گذشته در ساخت این پروژه حادث شده و هدف این ارزیابی کاوش گذشته و اعلام اشتباهات نیست.

لطف اللهیان ضرورت ارزیابی را جمع بندی نحوه اجرا و استفاده از اطلاعات آن برای ادامه طرح های زیرساخت سازی مسکن مهر عنوان کرد.

اصلاح هندسی معبر شام اسبی در سال جاری

مدیر کل دفتر امور فنی استاندار در خصوص درخواست شهرداری و فرمانداری اردبیل در احداث پل برای تردد در مقابل مسکن مهر شام اسبی اضافه کرد: طرح های شهرداری برای تقاطع های غیر همسطح در دست بررسی است.

وی افزود: با توجه به ضرورت ایمن سازی بزرگراه مجاور مسکن مهر برای تردد عابران اصلاح هندسی به عنوان طرح موقت در دستور کار است.

لطف اللهیان از بررسی طرح اصلاح هندسی در جلسه آتی شورای ترافیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح امسال اجرایی شود.

وی افزود: پروسه احداث تقاطع غیر همسطح زمان بر است و در ابتدا در نظر داریم اصلاح هندسی را اجرایی کنیم.