برنامه ضرب سکه نیم گرم منتفی شد/ بازگشت سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه ضرب سکه های نیم گرم بانک مرکزی به کجا رسید؟ گفت: بانک مرکزی دیگر برنامه ای برای ضرب سکه های نیم گرم ندارد، زیرا ضرب سکه کمتر از گرمی دیگر منطقی نیست. حتی ضرب سکه گرمی با توجه به طراحی و تولید آن با پورتره سختی‌های خاص خود را دارد و به همین دلیل به همان سکه یک گرمی بسنده می کنیم.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد هزینه چاپ و امحاء اسکناس‌ها بیان کرد: سال گذاشته 600 میلیون قطعه اسکناس توسط بانک مرکزی امحاء شد و حداقل هزینه تولید هر قطعه اسکناس هم 100 تومان است. سال گذشته بانک مرکزی فرسوده‌گیری کمتری انجام داد، این در حالی است که در سال‌های قبل از آن میزان فرسوده‌گیری به یک میلیارد و 700 میلیون قطعه اسکناس فرسوده هم رسیده بود، در عین حال باید گفت که فرهنگ استفاده از اسکناس در کشور مطلوب نیست.

وی در مورد سقف برداشت اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز گفت: این بررسی ها در بانک مرکزی در مورد میزان برداشت از عابر بانک‌ها صورت گرفته و بحث این بود که مبلغ 200 هزار تومان فعلی تا حدودی افزایش یابد بلکه چند بانک به این قضیه ورود کردند اما بانک مرکزی مخالف آن است، زیرا نمی خواهد مردم را به سمت استفاده دوباره از پول نقد هدایت کند.

احمدی اضافه کرد: در مرحله فعلی هیچ بانکی حق افزایش مبلغ برداشت از خودپردازها بیش از 200 هزار تومان را ندارد و بانک‌هایی که سقف برداشت از خودپردازهای خود افزایش دادند را به حالت قبل بازمی گردانیم.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: کمیته پولی بانک مرکزی موضوع را بررسی کرده و آمارهایی در مورد تمایلات مردم نسبت به افزایش مبلغ برداشت از خودپردازها دریافت شده است، بنابراین بانک مرکزی مصمم است که همان مبلغ 200 هزار تومان فعلی را اعمال کند.

احمدی با اعلام اینکه طی یک سال و نیم اخیر بانک مرکزی هیچ گونه ورودی به بازار سکه نداشته است، گفت: ورود به بازار سکه ضرورتی ندارد. بانک مرکزی زمانی به بازار سکه عرضه می کند که ورود به این بازار را لازم ببیند اما درحال حاضر آرامش در بازار سکه برقرار است و بنابراین اصراری به ورود به این بازار نداریم، زیرا ممکن است مجددا باعث شویم که سرمایه مردم به سمت نگهداری سکه در منازل برود. بانک مرکزی فقط در مرحله ای که نیاز به عرضه سکه باشد با بسته بندی های جدید این بانک، سکه ها را وارد بازار خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ ضرورتی برای انتشار چک پول های 200 هزار تومان در بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: ایران چک‌های 100 هزار تومانی هم در حداقل ممکن منتشر شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی در راستای استفاده از ابزارهای الکترونیک و کاهش هزینه ها است، گفت: در حال حاضر ذخیره اسکناس 300 درصد است، یعنی 3 برابر اسکناس در دست مردم ذخیره اسکناس داریم.

احمدی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در حال حاضر برنامه ای برای کاهش شعب بانک‌ها ندارد، زیرا تا زمانی که مردم وابسته شعب هستند به ویژه در مناطق دور افتاده نمی توان تعداد شعبات را کاهش داد.

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه راه اندازی سامانه سپاس در راستای ایجاد کیف پول الکترونیکی است، افزود: به دنبال این هستیم که سیستم امنی را در پرداخت‌های خرد در کیف پول الکترونیکی ایجاد کنیم، در حالی است که مردمی رغبتی به استفاده از پول خرد ندارند و این سامانه این امکان را فراهم می‌کند که به سمت جامعه بدون پول نقد برویم.

وی، از رشد انفجاری اعداد و ارقام و تراکنش‌های قابل توجه شبکه بانکی انتقاد کرد و با بیان اینکه رشد تراکنش‌ها خارج از توقع شبکه بانکی است، افزود: در حال حاضر امکان نظارت بر انتشار اوراق مشارکت و دغدغه هایی که در مورد آن وجود داشت از بین رفته است.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه pos از دامنه دریافت و پرداخت در حال خروج هستیم، از برنامه این بانک در حوزه الکترونیکی کردن پرداخت‌ها در حوزه سوخت خبرداد و گفت: البته این موضوع در حد ایده است اما با اجرایی شدن آن امکان تحویل سوخت به مردم همزمان با برداشت پول میسر می‌شود.

احمدی با اعلام اینکه ایران چک 50 هزار تومانی با قطع جدید اسکناس‌های رفورم پولی به بازار خواهد آمد، گفت: در مورد انتشار اسکناس‌های جدید نیز حوزه حقوقی بانک مرکزی این موضوع را بررسی می‌کند تا بتوانیم قانونی دائمی در این زمینه داشته باشیم اما با توجه به اینکه بحث تجدیدنظر در مورد رفورم پولی مطرح است، می خواهیم که یکبار در این زمینه تصمیم گیری کنیم، یعنی نمی خواهیم که اسکناس جدید چاپ کنیم و پس از مدتی با اجرای رفورم پولی این اسکنانس‌ها را جمع آوری کنیم، زیرا اتلاف منابع است.