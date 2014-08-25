قابلیت های صنعتی زنجان در گذشته مورد توجه واقع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان در بخش های مختلف معدن و صنعت دارای توانمندی های بالایی است که متاسفانه به رغم برخوردار بودن از این قابلیت ها به دلیل بی توجهی مدیران گذشته استان نتوانسته به جایگاه مطلوب خود در این زمینه برسد.

وی ادامه داد: استان زنجان قابلیت های فراوانی دارد که باید آنها را باور کنیم و اگر به این قابلیتها توجه کنیم در همه حوزه ها توسعه خواهیم داشت و این امر هم به تبع خود اشتغال پایدار را هم به دنبال دارد.

انصاری افزود: متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاهی هیچ گونه مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و تنها می توانند در زمینه تحصیلی خود مشغول به کار شوند و توانایی کار در کارخانجات را ندارند.

وی تصریح کرد: توسعه اقتصاد استان نیاز به جذب سرمایه گذار دارد و تحقق این امر مهم هم نیاز به وجود زیر ساختها دارد بنابراین باید زیر ساختها در استان برای ورود سرمایه گذار فراهم شود.

استاندار زنجان گفت: استان زنجان قابلیت توسعه همه جانبه را دارد بنابراین تنها به یک مدیریت و برنامه ریزی منسجم دارد.

انصاری با اشاره به راه اندازی دانشگاه صنعتی در زنجان گفت: طی 10 سال گذشته راه اندازی دانشگاه صنعتی در کنار دانشگاه جامع و کاربری به عنوان یک نیاز مهم و ضروری احساس می شد و تحقق این امر در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر به عنوان یکی از نیازهای مهم و اساسی است.

وی اظهار داشت: باید در استان دانشگاه صنعتی داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه صنعت و معدن با نیروی ماهر توسعه و ترقی کنیم.

انصاری تاکید کرد: این دانشگاه در ترم سال تحصیلی دانشجو جذب می کند.