تغییرات مدیریتی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روند تغییرات مدیریتی در بزرگترین شبکه فرهنگی هنری پایتخت همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین این اتفاقات عقیل منصوری که کمتر از یک سال پیش به از سوی شهاب مرادی به عنوان مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 و رئیس فرهنگسرای فردوس منصوب شده بود از سمت خود استعفا کرد و جای خود را به مهندس احسان کاظم داد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در حکم انتصاب کاظم با اشاره به اهمیت فرهنگ و ضرورت توسعه سبک زندگی ایرانی و اسلامی در شکل دهی هویت شهروندی، توجه به فرهنگ مدیریت جهادی و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی را از مهمترین انتظارات سازمانی در دوره جاری فعالیت آن بر شمرده است.

همچنین شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حکم دیگری حسام قربانعلى را به عنوان سرپرست فرهنگسرای امام جایگزین مهدی فروتن کرده است.

فروتن نیز کمتر از دو ماه گذشته با حکم مرادی از فرهنگسرای انقلاب اسلامی به فرهنگسرای تازه تاسیس امام (ره) در جماران آمده بود.