16 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از روز هشتم شهریورماه و به مدت سه روز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

حسن عبدالهی، محمد احمدزاده، علی نادری، مسلم مسیگر، محمدرضا حاجی پورحاجی، امیرحسین اکبری، مصطفی کیانی، شهریار مژده، محمد مرادی، فاروق پسنده، سیدپیمان حسینی، حمید بهزادپور، محمدعلی مختاری، مهدی حسنی نوذری، فرید بلوک باشی و علی علی گلی

بازیکنان دعوت شده به این اردو باید صبح روز شنبه هشتم شهریورماه خود را در هتل المپیک به کادر فنی این تیم معرفی کنند.