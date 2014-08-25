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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی شهربابک از بهمن ماه آغاز می شود

پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی شهربابک از بهمن ماه آغاز می شود

شهربابک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از پذیرش دانشجو از بهمن ماه در دانشگاه دولتی شهربابک خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدجواد فدایی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات احداث دانشگاه ملی در شهربابک در حل فرمانداری به مصوبه سال 86 دولت قبل بنام ایجاد مجتمع آموزش عالی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاکنون این مصوبه  در شهربابک اجرایی نشده  است.

وی ادامه داد: طبق جلساتی که در این خصوص برگزار شد مقرر شد  که ساختمان دائمی دانشگاه ملی شهربابک با کمک های دانشگاه و یاری مردم احداث شود.

فدایی اذعان داشت: رشته هایی باید در این دانشگاه وجود داشته باشد که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار کار شده و از نظر اشتغال به مشکل برنخورند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان اذعان به بازدید از مراکزآموزشی این شهرستان اشاره کرد و اذعان داشت: امیدواریم در بهمن ماه سال جاری دانشگاه ملی این شهرستان دانشجو بپذیرد.

محمدرضا شریفی فرماندار شهربابک نیز در ادامه این جلسه با گرامیداشت هفته دولت گفت: شهربابک در زمینه های علمی، معدنی و کشاورزی در استان مطرح بوده اما متاسفانه به حق این شهرستان درزمینه علمی اجحاف شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در شهربابک گفت: این شهرستان نیاز به یک دانشگاه ملی با رشته های صنایع و معادن، صنایع غذایی، مهندسی شیمی و کشاورزی دارد که امیدواریم با سفری که امروز رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به این شهرستان داشت بتوانیم در بهمن ماه سال جاری دانشگاه ملی این شهرستان دانشجو بپذیرد.

کد مطلب 2357190

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