درخواست وزیر بهداشت از مجلس/ طرح تحول سلامت نیازمند منابع پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران ارشد وزارت بهداشت اعلام کرد: به همان میزان که نیروی تخصصی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد، باید خدماتمان را در این حوزه ارتقاء دهیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ضروری است برای ارتقاء شاخصهای بهداشتی و درمانی، کشورهای موفق را الگوی راه خود قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: در زمینه مشکلات ساختاری آماده اجرایی کردن دیدگاه های مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش تصدی گری، ترغیب بخش خصوصی و ایجاد مشوق ها برای این بخش هستیم.

وزیر بهداشت با اشاره به این که یکی از کارهای اصلی ما توجه به ساختار بخش سلامت است تا بتوانیم هزینه های درمان را نیز در راستای آن کنترل کنیم، ادامه داد: در نظر داریم که دانشگاه ها و بیمارستان ها بتوانند دخل و خرجشان را در قالب تشکیل هیئت امنا، مدیریت کنند.

وی گفت: امیدوارم بتوانیم حرکتی کنیم تا بخشی از مدیریت وزارت بهداشت توسط کارشناسان و متخصصان علم مدیریت و اقتصاد صورت گیرد و این کار صرفا به دست پزشکان انجام نشود.

هاشمی با بیان اینکه یکی از مشکلات در حوزه بهداشت و درمان نیروی انسانی است، گفت: ما 270 هزار ردیف استخدامی داریم در حالی که نیروی انسانی که حقوق دریافت می کنند 430 هزار نفر است و این روند باعث کسری بودجه دانشگاه ها شده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: طرح تحول سلامت از نظر پایداری منابع نیازمند یاری دولت و مجلس بویژه کمیسیون برنامه و بودجه است.

وی ادامه داد: مشکلات حوزه بهداشت مفصل است و هم اکنون 50 علت مرگ و میر در کشور ما مرتبط با فشار خون و بیماریهای قلبی است. بطوریکه خیلی از این بیماریها افراد بین 35 تا 50 سال را گرفتار می کند.

هاشمی گفت: از این رو ضروری است برای یکپارچه کردن شبکه خدمات بهداشتی که 30 سال است فقط در روستاها اجرا می شود، تلاش کنیم تا کل کشور را از نظر ابتلا به بیماریهای مختلف پایش شده و پیشگیری از این بیماری ها را آغاز کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: علاوه بر این سیستم تغذیه نیز باید حاوی برنامه ای موثر و جدی باشد تا طی یک دوره 10 ساله بتوانیم شیب صعودی بیماریهای قلبی و فشار خون را کاهش دهیم.

وی با بیان این که ایجاد شبکه پزشک خانواده نیاز به پایداری منابع دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از معلولیتهای ناشی از مشکلات روانی و اجتماعی با راه اندازی و استقرار شبکه پزشک خانواده قابل پیشگیری است.

هاشمی با اشاره به اینکه خیلی از بیمارستانهای دولتی بالای 50 سال سن دارند و قابل نوسازی و بازسازی نیستند، اظهار کرد: این در حالی است که هنوز جایی برای بخش خصوصی برای احداث بیمارستان های جدید تعریف نشده و ضروری است برای این بخش در این خصوص فضای مناسب ایجاد کنیم و با تقویت بیمه ها هزینه هاي مردم را در این بیمارستانها کاهش دهیم.

به گفته وزیر بهداشت خیلی از فضاهای فیزیکی متعلق به دولت می تواند به وزارت بهداشت منتقل شود. وزارت بهداشت این فضاها را در اختیار هیات امناها قرار می دهد تا بتوانند در اکثر شهرهای کشور اقدام به احداث بیمارستان های جدید کنند.

هاشمی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه اورژانس پیشانی کار ما است ولی هنوز خیلی از راههای صعب العبور به پایگاههای اورژانس دسترسی ندارند، گفت: هم اکنون 15 هزار نیروی اورژانس در کشور کم داریم. این در حالی است که بخش خصوصی حاضر نشده در حوزه اورژانس سرمایه گذاری کند چرا که قوانین دائمی برای حمایت از این بخش هنوز تعریف نشده است.

وی تصریح کرد: قوانین دائمی به منظور تشویق بخش خصوصی از جمله برای ساماندهی به وضعیت اورژانسها بسیار ضروری است.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم تغییر اساسی جدی در حوزه خدمت رسانی ایجاد شود. اگر می گوییم سلامت محور توسعه است، باید برای آن هزینه کنیم چون این هزینه در واقع سرمایه گذاری برای آینده است و بهره وری را افزایش می دهد.

وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد: ضروری است به تقویت بیمه ها بیشتر توجه کنیم تا بتوانیم تعرفه ها را واقعی و پدیده زیرمیزی را در تمام شهرستان ها و کلان شهرها جمع آوری کنیم.

وی با اشاره به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که تکلیف تولیت سلامت را مشخص کرده، گفت: منابع حوزه سلامت باید تجمیع شده و محوریت وزارت بهداشت در نظام بیمه ای لحاظ شود. چرا که ضرورت دارد خدمات جدید تحت پوشش بیمه در آیند و محوریت وزارت بهداشت در مدیریت نظام بیمه ای در این خصوص تعيين كننده است. ضمنا سیاست های ابلاغی در قانون بودجه، قانون تنظیم مقررات و برنامه ششم توسعه باید لحاظ شود تا بتوانیم امیدوار باشیم که نظام سلامت ایرانیان سر و سامان گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص میزان رضایتمندی مردم از حوزه سلامت گفت: فرمایشات ایشان ناظر به این موضوع است که ایجاد رضایتمندی مردم از نظام در واقع یک کار بهشتی است.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم کمیسیون بودجه همانطور که سال گذشته در تخصیص منابع به حوزه سلامت کمک فراوانی کرد، امسال این حوزه را از حمایتهای خود بهره مند کند.