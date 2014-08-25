13 عضو فعال در یک شرکت هرمی در قدس دستگير شدند

سرهنگ حجت الله کرمی زند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پليس آگاهي قدس با دريافت شکاياتي توسط همسايگان يک آپارتمان مبني بر رفت و آمدهاي مشکوک در يکي از منازل آن ساختمان، بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با شناسايي محل و آغاز تحقيقات پليس مشخص شد اعضاي يک باند شرکت هرمي با اجاره منزلي در شهرستان قدس اقدام به عضوگيري از بين جوانان و شهروندان مي کنند که پس از تعقيب و مراقبت محل فعاليت باند با هماهنگي مقام قضايي، مأموران پليس آگاهي موفق به دستگيري13 عضو اين باندو کشف چندين کارت عابر بانک،تلفن همراه،شناسنامه،کارتهاي شناسايي و دستگاه رايانه شدند.

این مسئول عنوان کرد: با بازجويي از متهمان مشخص شد آنها منزل را جهت فعاليت در يک شرکت هرمي به نام کيونت اجاره کرده که فعاليت آن شرکت شامل فروش بليط تورهاي مسافرتي خارجي از طريق اينترنت به افراد بوده و خريداران با خريد اين محصول و عضويت در اين شرکت،تشويق به جذب مشتريان بيشتر از طريق سيستم هرمي شده و با عضو شدن افراد پورسانتي نيز نصيب شخص معرفي کننده مي شده است.

به گفته سرهنگ کرمي زند، با تحقيقات بيشتر از متهمان مشخص شد که آنها 900 ميليون ريال تحت عنوان شرکت هرمي کلاهبرداري کردند که تحقيقات در اين زمينه براي دستگيري ساير اعضاي اين شرکت همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از از دستگيري زن وشوهر سارق لوازم داخل خودرو خبر داد و گفت: ماموران پليس آگاهي شهرستان قدس با دريافت شکاياتي مبني بر سرقت لوازم داخل خودرو چند وسيله نقليه در يکي از شهرک هاي اين منطقه،با تشکيل تيم عملياتي ويژه، بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامي قدس افزود: در تحقيقات پليس، مأموران پليس آگاهي سرنخي از خريد و فروش اموال مسروقه قطعات خودرو توسط زني در پوشش تعميرکار و فروشنده وسايل برقي بدست آورده و با هماهنگي مقام قضايي در بازرسي از منزل متهم، پليس موفق به کشف اموال مسروقه از قبيل پنل ضبط صوت، چراغ پرايد، ابزار و آچار،باند پخش صدا و زنجير چرخ شد.



کرمي زند در ادامه گفت: در بازجويي از متهم دستگير شده مشخص شد شوهر وي به وسيله يک دستگاه ميني بوس شبانه اقدام به سرقت وسايل و قطعات داخل خودرو مي کرده و سپس با همکاري وي اموال مسروقه را به فروش مي رسانده که در عمليات ديگري شوهر وي در شهرستان قدس دستگير و به همدستي در خريد و فروش اموال مسروقه و سرقت اموال اعتراف کرد.



گفتني است متهمان پس از تکميل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شدند.