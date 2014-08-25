ضرورت افزایش سهم سلامت از منابع عمومی به 60 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داود دانش جعفری در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران ارشد وزارت بهداشت اعلام کرد: طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی منابع سلامت از دو بخش هزینه های پرداختی از سوی بیماران و منابع عمومی حاصل از بودجه های دولتی به علاوه حق بیمه ها تامین می شود.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: در کشور ما 60 درصد هزینه های سلامت از منابع خصوصی و 40 درصد آن از منابع عمومی و بیمه ها تامین می شود در حالی که این روند باید برعکس باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 75 درصد هزینه های سلامت از سوی منابع عمومی تامین می شود.

دانش جعفری با بیان اینکه کشور ترکیه 77 درصد هزینه های سلامت را از طریق منابع عمومی و 23 درصد آن را از سوی منابع خصوصی تامین می کند، گفت: منابع خصوصی شامل پرداختی از جیب بیماران و پرداختی بیمه های تکمیلی است با این تفاوت که پرداخت از جیب بیماران فقط دز زمان وقوع بیماری است ولی پرداختی های بیمه های تکمیلی قبل از شروع بیماری و به منظور پیشگیری صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه گفت: در ایران قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت 52 درصد هزینه های بیماری از جیب بیماران پرداخت می شد. این شاخص خوبی نیست و ضروری است سهم منابع عمومی را از این نظر به استانداردها نزدیک کنیم تا طرح تحول نظام سلامت استمرار یابد.

وی با اشاره به اینکه حرکت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در افزایش تخصیص منابع عمومی سلامت ارزنده است، گفت: اما هنوز با استانداردها در این حوزه فاصله داریم و باید سهم بخش عمومی را در منابع سلامت به 60 درصد ارتقاء دهیم