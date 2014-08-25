نسبت به مذاکرات هسته ای نقد داریم/شورای فقاهتی ما مانند شورای نگهبان است

حجت‌الاسلام سقای‌بی‌ریا، سخنگوی جبهه پایداری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر جهت‌گیری جبهه پایداری در مراودات هسته‌ای و دیپلماتیک در قبال این موضوع گفت: اصول جهت‌گیری ما، اصول جهت‌گیری مقام معظم رهبری است که فرمودند در یکسال اخیر بخاطر مسائل هسته ای مسئولان مذاکراتی داشته باشند که دیدیم لحن آنها تغییر نکرد و آنها حتی تحریم ها را افزایش دادند. حرف های دیگری هم داشتند مانند نرمش قهرمانانه، بکارگیری نرمش و قدرت به صورت توأمان.

سخنگوی جبهه پایداری در ادامه تصریح کرد: از فرمایشات مقام معظم رهبری می توان فهمید که ایشان از مذاکرات جلوگیری نمی کنند، اما تجربیات بدست آمده را متذکر می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: توقع ما از تیم مذاکره‌کننده این است که با قوت و با موضع قدرت با طرف مقابل صحبت کنند. به تعبیر رهبری، منطق جمهوری اسلامی را به کرسی بنشانند و بدون انفعال وارد مذاکره شوند.

حجت‌الاسلام سقای‌بی‌ریا با اشاره به اینکه ما نسبت به مذاکرات نقد داریم، اما موضعمان، موضع رهبری است، گفت: انرژی هسته ای حاصل خون شهدای گرانقدر است، انرژی هسته ای در رأس اهدافمان است که به صورت صلح‌آمیز آن را بدست آوریم و اینطور نیست که ما آن را بی ارزش بخوانیم.

سخنگوی جبهه پایداری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر خروج ناگهانی حمید رسائی و مهدی کوچک‌زاده از جبهه پایداری بیان کرد: ملاک ما افراد نیستند در این حرکت عظیم نباید به افراد تکیه کنیم، آنها شاخص تعیین‌کننده نیستند.

وی خاطر نشان کرد: افراد اختیار خودشان را دارند و تصمیم‌گیرنده هستند و این بزرگوارانی که نام برده شدند، با اختیار خودشان تصمیم گرفتند که در شورای مرکزی جبهه پایداری حضور نداشته باشند.

سقای بی ریا با اشاره به رای عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: جبهه پایداری به تنهایی در استیضاح وزیر علوم نقش نداشت و افرادی از گروه های اصولگرا نیز با ما هم رأی بودند.

وی افزود: اینطور نیست که استیضاح وزیر توسط افراد خاص جبهه پایداری شکل گرفته باشد بلکه طیف های دیگری هم در این زمینه نقش داشتند.

سقای بی ریا تصریح کرد: استیضاح فرجی دانا به شکل مستند با ارایه کلیپ اسناد تصویری و صوتی ارائه شده است. برخی از اعضای جبهه پایداری که عضو مجلس هستند البته در این استیضاح فعال بودند.

وی با اشاره به روند استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: استیضاح با عقلانیت جمعی و ساز و کار در مجلس اتفاق می افتد و در مورد فرجی دانا نیز چنین بود به طوری که استیضاح ایشان چندین ماه به طول انجامید و حتی رییس مجلس فرصتی یک ماهه را برای رفع دغدغه های نمایندگان مجلس به ایشان داد اما وی از مجلس رای اعتماد کسب نکرد.

سخنگوی جبهه پایداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده می شود وزرای دیگری در معرض استیضاح قرار دارند، گفت: من نامی از افراد در معرض استیضاح نخواهم برد و از این مساله اطلاع ندارم.

سقای بی ریا اظهار داشت: عملکرد دیگر وزرا همان طور که وظیفه است زیر ذره بین دقیق نمایندگان قرار دارد که اگر وظایف خود را به درستی انجام ندهند نمایندگان مجلس وظیفه دارند آنها را استیضاح کنند.

وی افزود: اگر وزیری به دلایل کارشناسی شده کار خود را به درستی انجام نداده باشد و عملکرد وی ویژگی های مورد نظر را نداشته باشد، استیضاح می شود و این امری طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه برخی فکر می کردند رهروان ولایت در استیضاح فرجی دانا رأی اکثریت را دارند، گفت: به رغم این تفکر، رهروان ولایت رأی بالایی نداشت و طیف های دیگری در این موضوع فعال شد که این امر خود تعجب اخبار عمومی را برانگیخت.

سقای بی ریا همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی مسوولین کشوری قرار است عضو شورای فقاهتی جبهه پایداری شوند، گفت: این شورا، شورای فقها است و تعبیر درست آن همچون فقهای شورای نگهبان است.