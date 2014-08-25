تولید بنزین با استفاده از ضایعات نفتی در پتروشیمی خارک

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کاتوزیان امروز در نشستی خبری درباره راه اندازی اولین کارخانه تولید GTL ایران گفت: اولین قرارداد احداث کارخانه تولید GTL با ظرفیت تولید روزانه 3000 بشکه فرآورده نفتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی امضا شده است.



رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اعلام اینکه این اولین واحد صنعتی تولید GTL در ایران بوده که در جزیره قشم طراحی و احداث خواهد شد، تصریح کرد: در ساخت این کارخانه گاز برای نخستین بار از دانش فنی بومی و ایرانی فنآوری GTL استفاده شده است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این فنآوری و دانش فنی بومی پس از 15 سال مطالعه جامع بر روی طراحی و تولید کاتالیست های تولید GTL حاصل شده است، در پاسخ به مهر در خصوص توجیه اقتصادی احداث این واحد تولید GTL توضیح داد: احداث یک واحد سه هزار بشکه با مجموع مطالعات انجام گرفته دارای توجیه اقتصادی است.



وی با بیان اینکه بر خلاف قطر فعلا به دنبال ایجاد کارخانه های بزرگ تولید GTL در کشور نیستیم، اظهار داشت: به تدریج طراحی و ساخت کارخانه هیا بومی و ملی GTL با ظرفیت های بالاتر در دستور کار قرار گرفته است.



کاتوزیان همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص دستیابی ایران به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن در صنایع پتروشیمی توضیح داد: هم اکنون با مشارکت شرکت میل صنایع پتروشیمی دستیابی به دانش فنی بومی این دانش فنی در دستور کار قرار گرفته و حتی مطالعات مقدماتی در حال انجام است.



منصور بزمی رئیس پرديس صنايع پايين دستي پژوهشگاه صنعت نفت هم امروز در جمع خبرنگاران از اجرای یک طرح تولید بنزین مرغوب با استفاده از ضایعات در پتروشیمی خارگ خبر داد و افزود: این ضایعات به جای سوختن و آلودگی محیط زیست صرف تولید بنزین مرغوب در این مجتمع پتروشیمی می شوند.



این مقام مسئول ظرفیت تولید بنزین در این واحد بنزین بازیافتی در پتروشیمی خارک را یکهزار و 500 بشکه در روز اعلام کرد و افزود: تاکنون متخصصان داخلی به 11 دانش فنی بومی و ملی در زمینه واحدهای فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دست یافته اند.



علی معلمی یکی از مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت هم در تشریح برنامه های جدید صنعت نفت به منظور حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای نفت و گاز خیز جهان، گفت: هم اکنون مدل سازی سه بعدی و تعیین سیستم های هیدروکربوری در خلیج فارس و دریای عمان در حال انجام است.



وی، هدف از اجرای این پروژه را کاهش ریسک اکتشافات نفت و گاز در حوزه خلیج فارس و دریای عمان عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این، طرح کشف و شناسایی منابع غیر متعارف نفت و گاز هم در دستور کار قرار گرفته است.



معلمی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی کشف و شناسایی منابع شیل گازی در استان لرستان و اکتشاف هیدرات‌های گازی در دریای عمان خاطرنشان کرد: شناسایی و کشف ذخایر نامتعارف نفت و گاز در ایران منجر به افزایش منابع استراتژیک هیدروکربوری کشور در سطح جهان خواهد شد.