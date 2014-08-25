برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب های بانکی بیشترین وقوع جرائم سایبری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج محمد خانی ظهر دوشنبه در نشست بررسی آسیب های فضای مجازی در استان افزود: مهمترین جرائم سایبری استان در این مدت شامل برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب های بانکی 54 درصد، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه 11 درصد، مزاحمت اینترنتی هفت درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب شش درصد، انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پنج درصد و سایر جرائم 17 درصد است.

وی همچنین اظهارداشت: پلیس فتا در سه ماهه نخست امسال با بهره جستن از توان فنی و علمی کارآگاهان، کارشناسان خبره و همچنین بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری منحصربفرد به ویژه در حوزه سایبر فارنزیک ( بررسی فنی عدله دیجیتال ) موفق شد 78 درصد کل جرائمی که در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات استان به وقوع پیوسته کشف و 34 مجرم سایبر ( 28 مرد و شش نفر زن ) را شناسایی و تحویل دستگاه قضایی داده است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی گیلان اینترنت را سرشار از مزایا و فرصت هایی دانست که امنیت این مهم ضروری و وظیفه اصلی پلیس فتاست.

وی افزود: همان طور که در فضای فیزیکی همه نیازمند امنیت و آرامش هستند در فضای مجازی نیز این امنیت و آرامش به صورت نامحسوس بوسیله پلیس سایبری تامین می شود.

محمدخانی با تصریح اینکه ارتقای سطح آگاهی مردم و بیان دغدغه‌ های فضای مجازی از اهداف پلیس فتا است، اذعان داشت: تامین امنیت فضای سایبر بدون مشارکت کاربران و مردم امکان ناپذیر است.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد فرهنگ خود ایمنی در تامین امنیت فضای سایبری تاکید کرد و بیان داشت: فضای مجازی تهدیدی برای جوانان و خانواده‌ها است.